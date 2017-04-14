中国3月社融规模增量2.12万亿元 较上月多1.03万亿元--央行

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元；一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。
刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2017年3月末社会融资规模存量为162.82万亿元，同比增长12.5%。
数据并显示，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。