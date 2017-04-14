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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 15:26 BJT

中国3月社融规模增量2.12万亿元 较上月多1.03万亿元--央行

路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元；一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2017年3月末社会融资规模存量为162.82万亿元，同比增长12.5%。

数据并显示，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站 here

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(发稿 吴芳/边竞；审校 林高丽)
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