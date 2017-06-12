寻求资本市场发展的最大公约数 以稳定为底线--金融时报时评

路透上海6月12日 - 在中国三大证券官媒周一均发表社评或评论强调新股发行应保持定力和增强韧性时，中国央行旗下官方媒体--金融时报同日则刊登一篇财经时评称，当前的资本市场，各种利益诉求相互交织，要促进资本市场更好地稳定健康发展，显然需要寻求最大公约数。

该时评文章指出，寻求资本市场发展的最大公约数，须以改革为引领，以稳定为底线，以发展为主旋律，协调推进资本市场改革、稳定发展和监管各项工作。

“在供给侧结构性改革进程中，资本市场能不能发挥应有作用，能发挥多大作用，首要的前提和决定因素是稳定。”该文章表示。

该时评文章建议，在稳定的前提下，资本市场需要以改革为引领，促进发展这一主旋律。同时，在中国资本市场市场化、法治化、国际化的改革进程中，需要把改革的力度、发展的速度和市场可承受的程度统一起来，协调推进改革、发展和监管的各项工作尤为重要。

文章指出，有分析认为，新股发行节奏的放缓，虽然并不必然影响股票市场走势，但这在一定程度上体现了监管态度上的积极变化，有利于改善投资者情绪。从这个角度看，近期监管层放缓新股发行节奏、集中公布新股发行审核情况，意在加强市场引导，寻求资本市场改革发展的最大公约数，促进资本市场稳定健康发展。

文章还表示，当前，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，统筹兼顾各方面利益任务艰巨而繁重。在这样的情况下，凝聚共识的难度在加大，形成合力的难度也在加大。而要凝聚共识、形成改革发展合力，就需要寻找最大公约数。

自5月26日起，中国证监会接连两周缩减每周下发的发行批文数量，分别是七家和四家，较今年来每周至少10家的节奏明显放缓，A股市场开始企稳，中小市值股超跌反弹。不过上周五证监会下发批文数量意外增至八家，不少投资人对近期政策思路有些不解。

继证券时报上周五发表有关新股发行的社评后，中国另外两家官方证券媒体周一亦发表社评或评论文章，总体基调均是强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。有市场人士认为，三大报齐发声，应该代表着监管层一种明确的态度。（完）