中国央行“随行就市”上调MLF利率释放收紧信号 逆回购利率料不变

路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。

中国央行官方微博称，今日对22家金融机构开展MLF操作共2,455亿元人民币；包含六个月和一年期，且其中标利率分别较上期上调10bp至2.95%和3.1%。

光大证券固收首席分析师张旭最新点评称，一年期股份制银行定期存单（CD）发行利率长期与MLF持平，但12月以来CD利率显着上升，1月22日已上升至4.00%，因此央行小幅提高MLF利率以避免商业银行过度套利。

“小幅提高MLF利率也有助于缓解28天期临时流动性支持（TLF）使市场产生的宽松预期。事实上，在TLF之后市场并不缺钱，”他表示，“而公开市场（逆回购）利率与市场贴合较好，暂不会上行。”

稍早有国内媒体报道央行进行MLF操作并上调利率，受此影响，中国金融期货交易所国债期货尾盘大幅跳水，10年期国债期货主力合约1706收盘大跌逾0.8%；现券收益率亦明显上行，10年国开债收益率上行逾5个基点。

“这次MLF利率的提升并不是针对美国加息和人民币汇率，而可能与PPI上涨引发货币当局对通胀压力的担心以及年底年初信贷投放过快，货币当局希望释放一些收紧信号来对信贷增速和金融杠杆进行调控有关，”中金固收团队亦分析称。

该团队并指出，历史上逆回购利率与基准利率的相关性更高，而目前央行调整MLF利率更多是政策工具曲线斜率的调整，还不一定是曲线整体水平的调整；因此，目前可能暂时不会看到逆回购利率的上调，即七天回购利率的利率走廊区间目前仍未变化。

央行上一次调整MLF利率是在2016年2月19日，当时六个月和一年期利率分别下调至2.85%和3.0%，三个月期限利率则持平2.75%。

交易员透露，剩余期限约10年的国开债160213最新成交在3.88%，较昨日尾盘上行5.5bp。

据统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别为1月13日到期1,015亿元，18日到期1,345亿元，19日820亿元，和21日1,175亿元。

中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。（完）