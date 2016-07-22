分析：中国央行续做MLF助稳流动性预期 降准大招引而不发

作者 李宏薇

路透上海7月22日 - 半年缴税因素引发中国银行间市场本周流动性趋紧，央行除及时出手续做MLF(中期借贷便利)外，公开市场逆回购也顺势增加，加上缺席已久的央票到期支撑，当周公开市场转为净投放逾2,600亿元人民币。

业内人士指出，目前作为长期资金供给的MLF余额已高达约1.8万亿，仅就流动性总量考虑，以降准替换部分MLF未为不可；但从稳定市场预期角度来看，央行可能还在等待更佳的政策出台时机。

“(降准)条件确实是具备了，央行在等一个时机吧。或许7月份数据出来后(时机)会好些，通胀会更低，(经济)数据会向下。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮说。

就常用货币政策工具存量而言，MLF和抵押补充贷款(PSL)都明显高出公开市场逆回购余额。尤其是与短期流动性息息相关的MLF，其到期和续做情况影响更是不可小视。

据路透统计，本月共有5,290亿元MLF到期，截至目前已到期4,280亿元，下周将到期1,010亿元；央行方面，本月以来已进行两次总额为4,860亿元的MLF操作，其中上周三(13日)2,590亿元，本周一(18日)2,270亿元。

因应银行间市场资金趋紧，央行公开市场本周五日均为净投放，单周累计2,653亿元；最新逆回购余额为2,850亿元，较上周同期增逾一倍。另外，财政部于周四还进行了500亿元的国库现金定存招标，投放等额流动性。

兴业研究分析师李苗献指出，在权威人士对中国经济L型判断的言论后，货币政策保持稳健的基调一时不会更改。这也可能是央行选择影响相对略小的MLF稳定流动性，而非降准的原因。

国务院总理李克强周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。

总的来说，业内人士认为，不论从保持人民币汇率稳定，还是支持经济增长，下半年央行再次降准都不意外。唯一的不确定性，仅是时点选择而已。

此前两周央行公开市场连续净回笼，其中上周MLF续做规模略超当周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。

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**逆回购利率持坚，长债火爆**

被认为是短期市场利率风向标的公开市场七天期逆回购利率，一直持坚在2.25%的水平。因此，近期10年以上超长利率债收益率快速下行的脚步是否会受到抑制，值得继续关注。

国泰君安债券研究报告称，20年期国债较6月以来高点下行超过20基点(bp)，20年金融债同期跌逾30bp。往后看，超长利率债仍有下行空间，建议投资者早配置早受益。

不过李苗献称，如果公开市场逆回购利率不降，“往后(长债)收益率可能会有所反复。”

兴业证券固收研究员唐跃则认为，从基本面上看，脱离降息谈公开市场利率调整并不现实，至少短期内可能性非常小。反倒是存款准备金率，在稳定市场预期的前提下，不排除未来几个月有下调的可能。

今年以来，中国央行仅在3月初下调过一次法定存款准备金率，幅度为0.5个百分点。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 (完)