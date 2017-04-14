分析：外压减缓中国央行未续做MLF 恢复逆回购补缺以保平稳过渡

作者 边竞

路透上海4月14日 - 在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

分析人士指出，MLF作为现阶段补充基础货币的主要工具，其规模已累计到逾4万亿之巨，而今年以来人民币贬值压力暂缓，相应地外汇占款下降势头初步得到遏制，投放基础货币的压力亦减轻，此时央行降低MLF存量并辅以部分逆回购替代也是顺势而为。

他们并认为，央行此举一方面是趁外部压力减缓的有利时机，对流动性总量适度控制，以此支撑降杠杆及防风险货币政策目标的实现，此外在MLF存量降低初期，通过暂时增加期限更短的逆回购，灵活操作以保证流动性平稳过渡。

“这周其实资金都还可以，包括（恢复）逆回购这两天也不紧，央行意思挺明显的，MLF不续了，逆回购要先补上点，稳定市场情绪，”上海一银行交易员称。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示，央行不续做MLF，改为公开市场操作，一是继续回笼市场资金，延续了之前的去杠杆、控制货币总量的政策意图。二是减少长期资金投放，以7-28天的中短期资金代替，能够更加灵活地控制和调节市场货币总量，以达到去杠杆和防风险的目的。

本周前三个交易日央行公开市场继续按兵不动，累计暂停操作时间延长至13日；周四起逆回购恢复，两日操作规模共达2,000亿元人民币，七天、14天和28天期逆回购中标利率仍分别持稳在2.45%、2.60%和2.75%。此外周四央行还发放了抵押补充贷款（PSL）839亿元。

蔡浩指出，央行发放PSL应该与资金流动性没有太多直接关系，PSL主要是发放给开发性和政策性银行的，用于一些政策性项目建设。

上述银行交易员并谈到，央行在周四恢复逆回购当日公告中特意提到了PSL投放，这在以往极为罕见，虽然PSL的作用与替代MLF无关，但央行此举目的应该也是为了安抚市场。

据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,300亿元。此外本周四和下周二（18日）分别有2,170亿元和2,345亿元MLF（中期借贷便利）到期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。而截止目前仍未有续做消息传出。

而自2014年9月央行创设MLF以来，当月末余额从5,000亿元起步，至今年3月底增至40,643亿元，期间仅有个别几个月MLF余额出现环比下降。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表 tmsnrt.rs/2odCUpC

**外部影响减缓，央行腾挪空间加大**

去年人民币巨大的贬值压力令资金外流势头难阻，外汇占款的不断下降亦令中国央行被动地持续补充基础货币，而今年以来外部因素影响逐渐减缓，无疑为央行未来政策预留出更多腾挪空间。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，无论是特朗普批评强势美元，带来美元走势阶段性的削弱，还是中国外贸形势的改善，最终都指向有利于减轻人民币的贬值压力或者贬值预期，这有望缓和外部因素对国内流动性的约束。

他指出，目前外汇占款等指标依然处于负增长，且预期年内大概率外占也很难回到持续的正增长轨道上，但随着人民币贬值压力有所缓和，年内外汇占款降幅大概率低于预期，从而减轻央行投放流动性的压力，也可以在某种程度上平滑金融去杠杆对流动性的负面影响。

中国2月外汇占款虽连续16个月下降，但降幅为九个月最小，较上月降幅大减逾七成，显示中国对跨境资本流动的严格管理已见效。

而尽管政策风向依旧偏紧，但央行调控仍然会以渐进方式推进，坚持维稳思路以防止系统性风险爆发。

德国商业银行中国首席经济学家周浩称，“央行在搞滴灌，各种工具（组合）都试试，最后还是要（实现）动态平衡，目前看起来暂时不会再上调政策利率。”

北京一银行交易员也认为，度过季末考验后，流动性缓和资金利率也有明显下行，而此前央行在上调MLF、逆回购以及SLF（常备借贷便利）利率时一直强调“随行就市”是主要因素，考虑到市场利率已开始从高位回落，因此至少短期内央行再次上调相关政策利率的必要性有限。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 (完)