中国央行今日对21家金融机构开展3055亿元MLF操作 远超到期量

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月13日 - 中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，今日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,055亿元人民币；操作量远超今日1,015亿元的到期规模。
央行官方微博显示，本次MLF操作六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。
据路透统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，除今日到期的1,015亿元外，1月18日到期1,345亿元，19日820亿元，21日1,175亿元。
2016年12月央行开展MLF操作共7,330亿元，截至去年末，MLF累计未到期余额达34,573亿元。
中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。