中国央行今日对21家金融机构开展3055亿元MLF操作 远超到期量

路透上海1月13日 - 中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，今日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,055亿元人民币；操作量远超今日1,015亿元的到期规模。

央行官方微博显示，本次MLF操作六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

据路透统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，除今日到期的1,015亿元外，1月18日到期1,345亿元，19日820亿元，21日1,175亿元。

中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。（完）