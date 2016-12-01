中国稳健货币政策短期应不变 建议明年GDP目标放宽至6-7%--专家

路透北京12月1日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%。

中国证券报周四援引他的话称，短期来看，稳健的货币政策应保持不变。财政政策可在化解过剩产能、出清僵尸企业方面多做一些努力。但长期而言，财政政策、货币政策很难再像2008年、2009年那样扩张，中国经济正陷入风险三角。

一是生产率在不断下降；二是杠杆率在不断上升；三是宏观经济政策空间在明显收缩，这也是世界各国都面临的问题。

“2017年宏观经济增长仍面临下行压力和诸多不确定性。市场机制仍未在资源配置中发挥决定性作用，导致大量金融资源流入僵尸企业，挤占新产业发展空间。”黄益平称。

长期来看，当前中国经济最大的风险是经济增长停滞，一个重要证据是边际资本产出率直线上升：从2007年的3.5%到2015年的5.9%。也就是说，同样生产一个单位的GDP所需要的资本投入量已大幅上升，如果这个趋势保持下去，中国将面临经济增长停滞风险。

担任北京大学国家发展研究院副院长的黄益平并指出，2007年全球金融危机至今，中国三大杠杆率均涨得很快。企业在2007年杠杆率大概是80%，2015年是160%。地方政府杠杆率同期从不到20%涨到42%以上。居民杠杆率涨得也很快，从2008年的12%涨到去年的28%。今年房价大涨后这个数值可能更高一些，也许已超30%。

而且，近年来出现了企业杠杆率“国进民退”现象。2009年到现在，非国企资产负债率从接近60%一度降至37%左右，而国有企业资产负债率却从51%提高到53%。这是杠杆率质量降低的表现：坏的杠杆在增加，好的杠杆在减少，这显然对下一步经济增长造成很大压力。

至于近期人民币汇率贬值预期强烈，是否对未来货币政策调整带来挑战？

黄益平认为，预期已久的美联储加息已成为人民币贬值的压力，这个预期短期内到底是否会改变还难以判断。其次，中国老百姓和企业希望有更多资产配置到非人民币资产领域，且这种资产配置的多样化需求还将变得更加强烈，短期内可能难以改变。

“人民币贬值预期制约中国货币政策扩张空间。从根本上来说，要扭转市场对人民币短期贬值预期，还是要从结构改革上做文章，要稳住经济增长预期。”黄益平称。

中国周四公布的11月官方制造业PMI为51.7，非制造业商务活动指数升至54.7，均为2014年7月以来最高。（完）