中国稳健货币政策短期应不变 建议明年GDP目标放宽至6-7%--专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月1日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%。
中国证券报周四援引他的话称，短期来看，稳健的货币政策应保持不变。财政政策可在化解过剩产能、出清僵尸企业方面多做一些努力。但长期而言，财政政策、货币政策很难再像2008年、2009年那样扩张，中国经济正陷入风险三角。
一是生产率在不断下降；二是杠杆率在不断上升；三是宏观经济政策空间在明显收缩，这也是世界各国都面临的问题。
“2017年宏观经济增长仍面临下行压力和诸多不确定性。市场机制仍未在资源配置中发挥决定性作用，导致大量金融资源流入僵尸企业，挤占新产业发展空间。”黄益平称。
长期来看，当前中国经济最大的风险是经济增长停滞，一个重要证据是边际资本产出率直线上升：从2007年的3.5%到2015年的5.9%。也就是说，同样生产一个单位的GDP所需要的资本投入量已大幅上升，如果这个趋势保持下去，中国将面临经济增长停滞风险。
担任北京大学国家发展研究院副院长的黄益平并指出，2007年全球金融危机至今，中国三大杠杆率均涨得很快。企业在2007年杠杆率大概是80%，2015年是160%。地方政府杠杆率同期从不到20%涨到42%以上。居民杠杆率涨得也很快，从2008年的12%涨到去年的28%。今年房价大涨后这个数值可能更高一些，也许已超30%。
而且，近年来出现了企业杠杆率“国进民退”现象。2009年到现在，非国企资产负债率从接近60%一度降至37%左右，而国有企业资产负债率却从51%提高到53%。这是杠杆率质量降低的表现：坏的杠杆在增加，好的杠杆在减少，这显然对下一步经济增长造成很大压力。
至于近期人民币汇率贬值预期强烈，是否对未来货币政策调整带来挑战？
黄益平认为，预期已久的美联储加息已成为人民币贬值的压力，这个预期短期内到底是否会改变还难以判断。其次，中国老百姓和企业希望有更多资产配置到非人民币资产领域，且这种资产配置的多样化需求还将变得更加强烈，短期内可能难以改变。
“人民币贬值预期制约中国货币政策扩张空间。从根本上来说，要扭转市场对人民币短期贬值预期，还是要从结构改革上做文章，要稳住经济增长预期。”黄益平称。
中国周四公布的11月官方制造业PMI为51.7，非制造业商务活动指数升至54.7，均为2014年7月以来最高。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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