明年中国保持中性货币政策是大概率 通胀因素值得关注--人行货币政策委员

路透北京12月21日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，明年货币政策决策最终要考虑宏观审慎的问题，把美联储加息、人民币汇率、通胀等因素综合起来，除非明年在某一方面出现突发性变化，保持中性的货币政策应该是大概率的势头。

身为北京大学国家发展研究院教授的黄益平在北大国发院组织的论坛上称，明年可能会遇到诸多风险问题，包括美联储下一步加息、人民币汇率预期、中国经济走势，但最值得的关注也许是明年的通胀走势。

“通胀其实是一个很不确定的因素，过去这几年价格水平一直没有太大的问题，因为受PPI通缩和总体经济相对疲软的影响。”他表示，“最近似乎已经看到了一些变化，现在不敢说明年通胀就是大问题，显然是风险在这里面。”

黄益平指出，中国经济增速持续下降、产业结构升级换代和前期刺激政策后果，全部指向近期金融风险上升。目前为止中国没有发生系统性金融风险，主要得益于政府的支持，尤其是担保和干预，以及经济高速增长，但是这两个因素现在看起来都不可持续。

在资产负债表上，他认为目前中国政府还有能力化解存量问题，关键看流量能否止住。核心是能否让市场机制真正在资源配置中发挥决定性的作用，这样的一个决定说了很多年，但是还有待真正落实。

消除系统性的金融风险，还是要靠市场纪律，打破刚性兑付。”他称，去杠杆、保持金融稳定，矛头都指向现在还没有成功退出的很多“僵尸”企业，难点就在国企改革。

他指出，处置金融风险需要适度的稳增长措施，但更重要的是把握稳增长的力度，现在很多风险都是过去过度求稳和追求增长积累下来的。他建议适当放松短期增长目标，“短期的增长目标如果越紧，我们越难腾出手来调结构，这样对于长期增长越不利。”

黄益平此前表示，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%[nL4S1DV5QK]。

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为七个月最高水准；11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.3%，这是PPI连续第三个月同比正增长，并创2011年10月以来最大增幅，当时为上涨5%。（完）