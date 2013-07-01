当前是推动人民币资本项目可兑换非常有利的时机--人行官员

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
路透北京7月1日 - 中国央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，且当前是推动的非常有利时机；若资本项目可兑换不透明、不明确，则可能使中国难以融入具有更高标准的自贸区和投资协定的谈判。
中国证券报周一引述邢毓静的话称，外界形势的发展也使得当前资本项目可兑换的水平必须提高；且在推进过程中，利率市场化、汇率市场化、资本项目可兑换是一个整体框架，在具体步骤、措施上有非常密切的配合，不会等到完全满足某一条件再进行。
“如果资本项目可兑换不透明、不明确，则中国难以融入具有更高标准的类似TTP、TTIP等自贸区和投资协定的谈判，从而使中国在新一轮规则谈判中被边缘化，将对今后改革开放带来影响。”邢毓静称。
中国人民银行行长周小川上周五在出席上海陆家嘴论坛时表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。
按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉亦在同一论坛表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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