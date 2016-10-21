分析：资金趋紧中国央行OMO+MLF加码投放 货币政策难脱中性基调

作者 吕雯瑾

路透上海10月21日 - 外汇、缴税等因素叠加，中国银行间资金面本周转紧，央行公开市场操作及MLF（中期借贷便利）均顺势加码：逆回购方面，在七天期限基础上陆续恢复14天、28天品种，单周转为净投放955亿元。为应对本月巨量MLF到期，央行本周中还开展4,620亿元操作，为MLF工具创设以来的单次最高操作规模。

随着前三季度经济金融数据本周出齐，业内人士认为，年内经济实现6.7%的GDP增长目标风险不大，货币政策进一步刺激的必要性也下降，央行资金投放即使有所放量，也属中性操作；配合房地产调控等近期政策重点，流动性料难见大幅放松。

交通银行发展研究中心高级研究员陈冀认为，近期逆回购期限调整及操作规模的起落，反映央行进一步加强了公开市场操作的灵活性。重新开展14、28天期逆回购操作，表明央行认为短期流动性相对平稳可控，而中期方面需要预防风险；MLF加量也属补充中长期资金缺口。

他表示，市场流动性总量只要维持整体尚可，即使出现一些结构性的紧张也是可控，毕竟货币政策不宜过度宽松，央行目前更加重视控制信贷增长的节奏。

中国央行公开市场操作本周逐渐恢复至七天、14天、28天三个期限逆回购的组合，从周初的单日净回笼转为连续单日净投放。结合本周到期的5,700亿元逆回购和55亿元央票来看，单周净投放955亿元。此外，国库现金定存方面，周二(18日)和周四(20日)分别有800亿元和500亿元国库现金定存到期回笼相应资金。

中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月截至目前央行已两度续做，总计7,630亿元。

瑞穗证券宏观经济研究员樊磊提到，中国前三季度数据总体符合预期，微观来看经济企稳反弹的趋势还是蛮明显的，目前没有太大必要进行进一步的刺激。公开市场方面，流动性放进一步宽松的概率很低，央行料会维持中性偏紧操作。

中国三季度GDP增速持平于二季度，符合市场预期。工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。分析师们认为，房地产政策收紧以及未来民间投资回升或缺乏持续性，令明年中国经济仍面临下行压力，年内稳增长仍需财政政策发力，并叠加更加稳健的货币政策组合。

中国9月新增信贷及社融增量均冲高，当月房贷延续快速增长，但与此同时企业信贷大幅回暖，融资结构改善；而随着四季度严厉的楼市调控开始起效，信贷和社融的高增长难以为继，料10月金融数据将有明显降温。

中国银行间市场周五早盘流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。交易员指出，季度缴税已进入高峰期，人民币贬值预期加剧又进一步加大了资金外流的压力，未来资金面紧平衡或成常态。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选： tmsnrt.rs/2eMuAOg

**货币中性配合政策监管**

年内经济稳增长压力稍得喘息的同时，风险防范成为中国央行、财政部近期监管政策重点，如控制房地产市场过热及地方政府债务隐性扩张等。业内人士指出，货币政策基调维持中性也是对这些政策的配合。

瑞银（UBS）最新报告认为，最近房地产市场狂热蔓延、政府担心房地产泡沫膨胀，这意味着央行不太可能放松货币政策。决策层年内不会降息或降准，以避免释放过于强烈的宽松政策信号、加剧资本外流和人民币贬值压力；央行在年内及2017年都不太可能降息。

樊磊认为，年内财政政策还将保持一定力度的扩张，在强调风险管理的同时，可能不会出现大的收缩，PPP(政府和社会资本合作)等还将继续推进；货币信贷方面，随着房地产调控升级，增速较快的房贷后续料将出现收缩迹象。

中国央行上海总部周三召开会议，25家在沪主要中资商业银行行长以及房贷部门和资产负债部门负责人参会，会议要求辖内商业银行要继续严格执行限贷政策，防止变相放松要求、打政策擦边球的情况。

中国财政部周四发文规范PPP项目的监督管理，严禁以PPP项目名义举借政府债务。此外据国内媒体报导，近期财政部要求各地财政厅统计融资平台公司债务等数据并上报，这次债务摸底不仅涉及融资平台，还首次纳入了国有企业和事业单位。

中国财政科学研究院院长刘尚希近期在接受路透专访时表示，今年积极财政政策实际上比看到的更积极，按宽口径的赤字率实际已经达5-6%，而明年的财政收支压力会更大。他提及，当前财政和货币政策边际效益都在下降与中国经济发展正处在转型期的结构方式转变有关，对积极财政政策不能寄予过高希望。

今年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。但央行自8月24日重启14天期逆回购操作，9月13日又重启了28天逆回购，逆回购期限拉长并引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。此后，除了国庆长假后第一天10月8日公开市场未有操作外，公开市场每日操作都保留至少两个期限品种。10月13日、14日，公开市场仅有七天期逆回购单品种操作，不过本周又逐个恢复14天和28天逆回购操作。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月中上旬则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)