中国公开市场本周操作量与资金到期量罕见持平

* 公开市场本周操作量与资金到期量罕见持平

* 短期内数量型货币政策推出的必要性和空间均不足

* 公开市场操作或作为少数可用工具助回笼多余流动性

* 如何“用好”既定政策方案各异，有建议人民币加强双边浮动

作者 曹巍浩

路透北京5月2日 - 中国央行公开市场本周罕见地操作量与资金到期量持平。业内人士称，近日国内外数据均显示经济增长动力不足，然短期内数量型货币政策推出的必要性和空间均不足，公开市场操作或作为少数可用工具助回笼多余流动性。

业内人士并表示，未来应继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；至于如何“用好”既定政策，方案各异，既有呼吁财政政策明显“积极”的，也有力推汇率有所作为的。

“海外经济今年就悲观，中国经济也根本没啥复苏。”瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称，“未来，财政政策要更积极，货币政策，利率短期也不会动，资金在大量流入，准备金率肯定也不会动，正好可以用公开市场操作，把多余的流动性mop off(回笼掉)。”

兴业银行首席经济学家鲁政委还强调了汇率的重要性。他称，“中美两国经济内生动力的不足，是双方不得不接受的现实。对于中国来说，解决问题的节点在于通过营造双边浮动的氛围，修正偏高的人民币有效汇率，让其反映真实的基本面。”

国家信息中心最新报告也指出，政府需要以“宽财政”扶植经济内生动力，货币政策则应坚守“稳健”，总体保持“中性”。

最近两天先后公布的中国4月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均显示，中国经济复苏风险加大。4月的路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右。

美国联邦储备委员会周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济；如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买；美联储并对政府财政紧缩政策可能拖累经济表示担忧，在声明中称经济缓慢扩张。这份声明与3月会议时基本一致。

业内人士周四透露，央行公开市场今日进行300亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。路透据此测算，央行本周操作量与到期资金量持平。

因五一假期，周一至周三(4月29日-5月1日)中国金融市场休市，周四(5月2日)恢复交易。上周六(27日)和周日(28日)则调整为正常上班日。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/wyr77t)

**经济忧虑可见，应对方案各异**

中共中央政治局常务委员会上周四召开会议称，中国经济运行仍面临一些困难和挑战，世界经济增长动力不足，全球流动性大幅增加，主权债务危机反复冲击市场信心，国际金融危机深层次影响不断显现；未来宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底，要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

敏感的政策观察者从高层近期表态的字里行间，读出了其对经济的忧虑。稍早前政府高层的表态，更多地体现出了平稳的基本面判断，以及对于推进改革的强调。

沈建光即表示，“政治局会议声明能感觉到对经济的忧虑”。至于解决之道，他指出，“不能说不改革，还要推，政策要有导向。”未来一段时间，财政政策要更积极，一方面，在财政资金的主导下做一些既有利于扶持经济又有利于全局的项目，包括一些基建项目；另一方面，继续坚实做好减税等改革，通过“营改增”等鼓励服务业、中小企业的发展，而这些行业的发展无疑是符合结构改革方向的。

货币政策方面，沈建光则认为，年内通胀压力有限，货币当局对通胀的判断或过于悲观了；随着当前保增长重要性渐趋超过控通胀诉求，监管层或重新审视，未来货币政策收紧的概率不大。而切实落实好“松财政中货币”，或就是中期增加经济复苏之道。

鲁政委也表示，既有的财政政策是够的，无需新增。当前来看，国内经济的症结或在于汇率已严重脱离基本面，国际资本对人民币单边升值的预期很强，而受此伤害较深的出口对国民经济发展影响深远。

他进一步指出，既然中国采用的是有管理的浮动汇率制，故营造人民币双边浮动的氛围或是可取之道。

央行公开市场上周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 300

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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净投放 0

(完)

(审校 曾祥进)

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