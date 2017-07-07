分析：资金宽松中国央行连三周净回笼 逆回购续停仍显中性姿态

作者 吕雯瑾

路透上海7月7日 - 中国央行本周公开市场操作继续空窗，并实现连三周净回笼。跨季后月初压力有限，资金面维持宽松，七天回购加权利率周中跌至2.70%附近，创近两个半月新低，央行连续停做逆回购仍显示货币政策中性姿态。

业内人士并表示，资金面宽松或与上季末财政投放规模较大有关，公开市场到期回笼节奏偏慢，使月初流动性略超预期，但月内仍需警惕逆回购与MLF（中期借贷便利）到期及缴税的扰动。

“央行的调控是很精确的，会综合考虑财政存款、外汇占款等对银行间流动性的影响，”第一创业证券固定收益研究员沈弼凡说。

他认为，财政存款投放可能是资金超预期宽松的主因，今年财政投放更加积极，预计6月财政存款下降规模高于以往的两三千亿；另外，6月末以来美元走弱、人民币偏强，外汇占款方面对境内流动性负面影响也同比减弱。

他并表示，当前的资金面宽松并非央行意图，更多是时间差带来的，毕竟央行只能依赖逆回购到期自然回笼，目前不太可能启动正回购；不过7月公开市场逆回购、MLF到期量仍较大，逆回购如连续停做，资金面压力可能在中旬显现。

因银行体系流动性总量仍处于较高水平，公开市场逆回购已连续11日暂停，本周净回笼2,500亿元人民币；此前两周净回笼规模则分别为600亿和3,300亿元。央行本周公告还指出影响流动性的具体因素，除逆回购到期外，周三提及金融机构缴纳法定存款准备金，周四和周五则提及政府债券发行缴款。

中信证券固定收益研究团队最新报告指出，下周依然有大量资金到期，公开市场净回笼压力较大。如果央行本次采取类似今年4月的操作，在MLF到期之前不重启公开市场操作，那么银行体系面临的流动性压力将明显提升；加之下周后半周进入缴税期，亦可能对流动性带来扰动。

据路透统计，下周共有4,595亿元资金到期，其中2,800亿为逆回购，1,795亿为MLF（到期日为下周四）。此外，7月18日和7月24日还共有1,780亿元MLF到期。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2sSE8cl

**货币政策仍将稳健中性**

从本周公布的货币政策委员会二季度例会、金融稳定报告等多份文件来看，中国央行对货币政策定调仍为“稳健中性”，并强调防范金融风险，均为此前立场的重申。

央行货币政策委员会2017年第二季度例会强调，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行在2017年金融稳定报告中亦称，货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定；要把防控金融风险放到更加重要的位置，加强系统性风险监测与评估，下决心处置一批风险点。

沈弼凡指出，国内政策基调并无变化，不紧不松，去杠杆下资金可能还会偏紧一点。目前货币政策转向放松暂无支撑，基本面回落虽有预期但目前数据无法确认；短期内，倒是高层会议会否出台新的监管指示值得关注。

道琼斯旗下华尔街日报周三援引消息人士称，中国将于7月14日（下周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

在这种情况下，沈弼凡认为债市投资者可能也会保持谨慎情绪，即使资金面暂宽松，也不会冒进加杠杆，收益率下行幅度不会很大，“当一些机构加(杠杆)的同时，另一些也许在减仓。”

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)