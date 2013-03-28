中国公开市场连续六周净回笼 季末过后力度或加大

* 公开市场本周净回笼小幅放量至570亿元

* 春节后连续净回笼已达六周，以抑制流动性泛滥

* 季末时点后若资金仍过宽，央行或进一步提升净回笼力度

* 通胀缓和货币政策收紧必要性有限，政策或暂维持中性

作者 边竞

路透上海3月28日 - 中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。

市场人士指出，如果季末时点过后，资金仍维持如此充裕的局面，央行或进一步提升净回笼力度，以回收过剩流动性；不过在通胀压力有所缓和的情况下，央行暂时也不会急于收紧货币政策，保持资金面适度宽松或仍将是近期政策的主基调。

“现在资金面确实是很泛滥，但之所以没有(大幅)加大(净)回购量，可能也是考虑到季末，怕银行季末有时点性的影响。如果过了季末之后，资金面还是这么宽松，不排除央行可能加量(回笼)。”南京银行金融市场部研究员张兰表示。

她并认为，央行也不会骤然加力，让资金面转势，“不会让资金面紧张，也不会放任宽松的局面发展。”

中国人民银行公开市场今日进行300亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率继续持稳在2.75%。路透据此测算，央行本周净回笼570亿元，较上周的470亿元续增。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(r.reuters.com/qyc96t)

**持续净回笼难奈资金愈发宽松**

尽管公开市场净回笼已持续多周，规模也在缓慢攀升，但资金面却愈发宽松。目前的净回笼量也仅能起到减缓流动性更趋泛滥的作用，实际的力度并不强。

招商银行金融市场部分析师刘俊郁指出，按照以往的季末效应，资金早应出现收紧局面，但现在隔夜回购利率仍运行在1.7%左右的低位，市场上资金是非常非常宽裕的，所以“不能仅仅看央行做的方向，来看政策的收紧还是放松，相对于目前资金的宽松程度看，回笼的力度其实是很小的。”

他认为，央行当前的政策基调是不要让资金面过宽，虽然净回笼量相对于充裕的流动性占比较小，但至少表明央行的态度，“也让市场警惕，如果资金太多，不要以为央行不会加量(回笼)。”

此外，正回购利率相对于二级市场相近期限品种缺乏吸引力，亦制约了银行的参与热情，令正回购操作量难以明显放大。

据路透了解的情况，今日参与正回购投标的机构仍与近期类似，以大型银行为主，中小型银行参与有限。

北京时间12:15，银行间市场14天质押式回购加权平均利率报3.8743%，明显高于2.75%的28天期正回购中标利率。

**货币政策或暂时维持中性**

虽然季末过后，央行可能会出手回收过多的流动性，但并不意味着货币政策将很快进入紧缩通道，只要通胀相对稳定，货币政策或仍将维持中性。

刘俊郁指出，虽然外汇占款的增长压力依旧不小，但由于经济复苏的步伐仍存不确定性，此外未来几个月的通胀压力也将有所减缓，央行收紧政策的迫切性有限。

“政策并没有太大的变动迹象。通胀再起来应该到7月之后吧，央行只有看到有通胀压力了，才会采取紧缩的政策。”他表示，

而对于央票是否将重新出山，以丰富公开市场工具选择，市场人士普遍认为，短期内可能性不大。

张兰认为，如果外汇占款持续大幅增长，加之通胀的压力抬头，央行才会考虑重启央票，“央行重不重启央票未必只看流动性，如果仅仅是流动性宽松，但是通胀压力没有起来的话，我觉得也不会重启。”

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 320

(周四) 300

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 50

逆回购到期 --

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净回笼 570 (完)

(审校 张喜良)

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