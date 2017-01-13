分析：28天逆回购挑大梁维稳节前资金面 中国货币政策仍处观望期

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
作者 李宏薇
路透上海1月13日 - 中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
央行本周公开市场逆回购期限包括七天和28天两种，并以后者为主力实现单周净投放1,000亿元人民币。另外，在今日有1,015亿元中期借贷便利(MLF)到期情况下，消息人士称央行将续做MLF，只是规模待定。
中信证券固收分析师明明表示，从央行近期操作来看，春节前流动性应无大碍。反倒是节后大量逆回购到期，央行是否会维持现有投放力度值得关注。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
银行间债市周五跨节资金价格变动不大，央行将续做MLF的消息支撑预期。交易员称，下周节前的提现需求将进一步升温，而且还会面临缴税、准备金例行调整等因素扰动，预计资金面压力日渐加大，届时还需央行加大扶助力度。
上海一银行交易员补充说，央行对流动性的管理，基本是以稳定为目标的灵活调整。随着节后现金回流，不排除公开市场再现净回笼。但即使这样，市场资金预计也会维持相对平衡，而非特别紧张。
稍早交易员并透露，下周公开市场逆回购需求报送品种恢复为七天、14天和28天三种。本周缺席的14天期逆回购，在春节长假前有望再现身。
据路透统计，今年1月MLF到期量合计4,355亿元，到期日分布于1月13日、1月18日、1月19日和1月21日，到期规模依次为1,015亿元、1,345亿元、820亿元和1,175亿元。
上周央行在公开市场则维持地量逆回购操作，单周净回笼5,950亿元创半年新高。操作品种上，除七天期持续外，14天和28天两个期限先后均有缺席。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2iNnaI9
**MLF存量攀高，但降准迫切性不强**
包括今日到期的1,015亿元在内，MLF存量已将近3.5万亿。不过业内人士认为，今年货币政策定调稳健中性，加之金融去杠杆尚未完结，短期内以降准替代MLF等迫切性不强，政策面仍处于观望期。
招商银行资产管理部刘东亮表示，“从实体数据到金融数据，都比较平稳，央行降准的迫切性不大。”
中国2016年12月新增人民币贷款远超预期，表内外共同扩张亦推动当月社会融资规模增量居高不下。分析人士认为，货币政策仍受资本外流制约，料维持稳健中性基调，视经济、通胀等情况调节公开市场及MLF的操作节奏。
北京一大型银行交易员也指出，央行坚持不降准而以MLF和公开市场逆回购等投放流动性，应该也与保持一定资金价格水平目的有关；另外，在开放同业存单作为抵押品后，不排除以后会根据需要再增加新的品种，以减少操作上的技术掣肘。
央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）
(审校 张喜良)
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