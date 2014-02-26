人行：春节后正回购不代表货币政策取向改变

路透北京2月26日 -中国人民银行周三表示，当前货币市场利率保持波动下行行情，银行体系流动性总体较为适度。并强调，央行春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

新华社援引央行有关部门负责人称，2013年下半年以来，每月末全部金融机构超额备付率大体保持在2%左右，超额准备金余额也在2万亿元人民币左右。今年以来，中国贸易顺差保持高位，外汇流入大幅增加，银行体系还面临着流动性过剩的压力，近期隔夜和七天质押式回购利率持续处在2%和4%以下的低位。

春节后，节前投放的现金持续大量回笼，使得银行体系流动性保持在较高水平，货币市场利率较前期明显下行。在此情况下，中国央行及时开展公开市场短期正回购操作回笼流动性，充分发挥公开市场操作的预调和微调作用，缓解了银行体系流动性的过快增长。

该负责人并认为，相对期限较长的央票而言，正回购操作期限短、操作灵活，对总量影响有限。

“从历史情况看，央行在春节后开展正回购操作也是种惯例，有助于促进银行体系流动性供求的适度均衡，保持货币市场利率在合理水平平稳运行，这并不代表货币政策取向发生变化。”上述人士指出。

近期中国股市在经历了前期上行走势后出现了震荡下行的行情，对此该负责人称，近三周以来，银行体系流动性持续宽松，“但流动性松紧并不能决定股市走势，股指涨跌更多受自身运行规律所决定。”（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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