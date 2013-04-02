人行七周净回笼不改资金价格稳势 中性基调下政策暂难生变

* 本周公开市场净回笼250亿元，为连续第七周净回笼

* 年初以来累计回收资金逾7,000亿，较去年同期力度加大

* 多数时间回笼金额适中，资金市场价格走势相对平稳

* 货币政策转为中性，短期难发生大变化

作者 李宏薇

路透上海4月2日 - 凭借正回购操作，中国央行公开市场连续七周净回笼，其中本周规模减少逾半至250亿元人民币。年初至今，公开市场已累计净回收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下，货币市场主要回购利率走势相对平稳。

业内人士并指出，目前来看，公开市场正/逆回购的交替进行，已经基本可以满足央行对流动性在量和价格方面的调控目标。年内虽要充分考虑通胀压力，但经济弱复苏情况下对货币政策的支撑需求，亦令市场对近期政策发生明显变化预期不强。

央行公开市场今日进行了300亿元正回购操作，期限28天，中标利率持平于2.75%。周四(4/4)-周六(4/6)为中国清明节法定假期，周日(4/7)银行间市场正常交易。

对于公开市场连续的净回笼，招商证券宏观分析师谢亚轩认为，“简单看规模没意义，要看货币市场利率这个结果，(回购等)利率是稳定的，说明基本就符合了央行的目标。”

自去年下半年以来，随着逆回购的频繁有规律进行，银行间市场七天期质押式回购加权利率波动率较此前明显减弱。近一年来，该值主要在2.7%-4.2%区间较为集中，基本围绕在同期公开市场逆回购3.35%水平上下波动。

另外，包括本周今年以来央行公开市场已累计净回笼达7,310亿元，上年同期则为小幅净投放近200亿元。

上海一股份制银行研究员并指出，今年以来，中国外汇占款增长势头明显，因此通过公开市场进行适当回笼也很正常。若未来外汇占款这一流动性主要来源增势不减，二季度正回购规模可能有所放大。

虽然外汇占款数据不能完全代表外资流入中国情况，不过1月创下历史新高的6,836.59亿元人民币外汇占款，仍吸引多方关注。

中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。而近期,人民币兑美元连日又创新高，再显强劲升值势头。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/typ96t)

**政策维稳预期仍强**

此前中国人民银行行长周小川将今年货币政策明确定位为回归中性，并强调要“高度重视”保持低通胀的目标。不过现实情况是2月CPI涨幅破3%通胀有所抬头，而经济复苏势头却不强劲。因此，业内人士对近期政策维稳预期仍在。

大连银行研究员陈田指出，近期政策预计还是以稳为主，“虽然通胀预期抬升，但经济还是弱复苏。”

中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

华南一银行交易员也表示，从目前资金面来看，短期内公开市场继续进行正回购的可能性比较大，而政策方面难有变化。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 假期

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 50

逆回购到期 --

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净回笼 250

注：因清明假期，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入本周。(完)

(审校 林高丽)

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