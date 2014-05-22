分析：人行单周净投放创四个月新高 稳健略宽松基调延续

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海5月22日（作者 丁淑琴） - 中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

他们并指出，后续流动性面临更多缴税及半年末压力，且正回购到期投放资金落点分布有时不够均衡，但央行仍可通过公开市场各类操作，来调节资金利率维持相对平稳。

“本周净投放量较大，主要是应对财政缴款压力，不代表特别大的政策转向信号，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他指出，在诸多微刺激政策出台后，二三季度宏观经济企稳的概率较大，货币政策中期来看，“不大可能要调整，应该是维持现状。”

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至49.7的五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

公告显示，央行本周仅进行了28天期正回购操作，周四和周二各为300亿元及350亿元人民币，中标利率维持4.0%不变；而本周到期资金累计为1,850亿元，均为正回购。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩认为，本周市场面临月度缴税压力，后续年度缴税及半年末时点的考验将至，市场资金可能再度紧张，“央行可能也看到(银行)超储率有点变化，所以提前应对一下，市场现在还蛮宽松的。”

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。

中国人民银行一季度货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该数值创下2011年底以来新低。

国泰君安在最新研究报告中提到，未来政策面将逐步转向“促改革”，对总体政策的悲观预期将被扭转，预计5-10月是中国改革政策出台的密集期。宏观调控的目标仍然是“托底”而非“推高”，任何对大幅放松的想像都是不切实际的。

在央行大力净投放助力下,银行间市场资金面周四呈现宽松状态，早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS仅小幅波动，现券市场早盘也一度呈现乐观情绪，但随后5月汇丰PMI初值高于预期，令收益率先跌后回升。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/gej59v

**多手段管理流动性**

而从目前数据来看，未来正回购到期资金略显不够均衡，如下周仅500亿元正回购到期；北京一大型银行交易员指出，近期金融机构超额储备并不充裕，月末缴税估计5,000亿元，可能对资金面有很大影响，不排除央行会适时重启逆回购与SLF(常备借贷便利)。

刘东亮也表示，央行对于流动性管理的手段和经验日益娴熟，在正逆回购、SLO(短期流动性调节工具)、SLF等诸多工具作用下，流动性再次趋势性转紧概率不大。

而周三尾盘市场亦出现“央行发放再贷款”传言，截止目前路透尚未获得官方确认，但颜岩指出，如果传言属实，那可能也是有针对性，比如专门用于针对棚户区改造等，这样的政策传导时间短，而原来大规模降准政策传导慢，且难以确定资金流向。

此外美联储最新会议纪要显示，FED将继续支持经济；上海一大型券商交易员表示，美联储退出QE的步伐可能不会太快，中国外汇占款增速有望维持在较稳定水平，“对央行来说(内外影响流动性的因素)是相对可控的。”

周三公布的FED4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。不过，联储会议记录加上官员的最新言论，表明关于退出策略细节的讨论加深，并且对美国经济的基本分析出现分歧。

上周央行净投放440亿元，且当周暂停了三年央票到期续作的"锁长"手法。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 350

(周四) 300

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,850

逆回购到期 --

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净投放 1,200(完)

(审校 林高丽)

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