中国改革无尽头 行者无疆周小川

记者 毕晓雯

路透香港3月16日 - 未受干部选用的年龄束约，中国习李新政府选择已65岁的周小川续任央行行长，彰显本届政府继续推动金融改革的务实态度，也为周小川继续完善前十年任期留下的遗憾留足了时间。

利率市场化、汇率市场化、资本项下开放、人民币国际化以及确定中国在全球的金融地位，都是未来几年的关键任务，作为中国改革派和市场派的重要代表，他的续任不仅意味着中国金融改革的推进，也意味着经济改革的加速。

“周小川身上的标签很明显，他就是一个改革派，一个市场派。”前国研中心金融研究所所长夏斌表示。

夏斌认为，在现有体制和经济结构下，周小川能坚定地往前冲，并且在过去十年冲出了一些名堂，那都是相当不容易的。尽管目前的结果还不尽完美、留有遗憾，但新一任期有足够的时间来推动改革并取得新空间。

中国建设银行赵庆明博士评价周小川时表示，“在他2002年获任央行行长后，许多关系到中国发展的战略大事都先后启动了，尽管这不是一个人的功劳，但毕竟是在周小川任内推动的。”

这些代表中国金融改革进程的大事件，对全世界来说都不陌生：中国国有银行改革、汇金公司成立、汇率改革、利率市场化改革、推动债券市场的发展，以及人民币国际化。

“中国经济这些年能够保持平稳增长，与央行建立的现代货币政策操作框架、推陈出新的政策工具使用，以及理论上的创新密不可分。”夏斌称。

周六的人大会议上周小川获续任央行行长，投票结果显示，他获赞成票2,753票，反对票158票，弃权票41票。

**是官员，更是思考者**

在路透最早报出周小川将续任央行行长时，许多金融圈工作的人士都觉得意外。一些了解他的人表示，对央行行长这个位置，他看重的是能否利用其对中国金融的深刻理解，推动中国能在全球的金融权力之巅占有一席之地。

而这也意味着人民币成为世界主要货币之一的目标基本达成。央行曾有官员开玩笑地说，“你们媒体都喜欢叫小川人民币先生，其实，叫人民币仆人最合适。”

周小川去年10月曾推出一本书《国际金融危机：观察、分析与应对》，收集了2007-2012这五年时间的演讲、文章以及媒体的采访稿共计45篇。通过这些内容，不仅能领略中国央行加强沟通、防范偏颇、争取共识的过程，也体现了作者对危机的思考和研究所依赖的经济学思维框架。

中国社科院世经政所的张明就谈到这本书对了解央行如何思考危机很有帮助，并透露，“据了解周小川正在准备另外两本新书的出版，相信不久，金融市场就会继续分享这位智者的思想。”

在周小川续任的消息公布后，此前还将信将疑的赵庆明博士称，“实至名归。周小川学工科，参与过体制改革，做过外经贸，管过外管局，还当过商业银行行长以及证监会主席，这么丰富的专业经验，为他准确把握宏观方向，进行货币政策调控，奠定了良好的基础。”

在理论知识丰富而具有实践经验的央行行长手下工作并非易事。一位在央行任职的官员就表示，很有压力，必须时时保持旺盛的工作精力和全心身的投入，在金融理论研究和实务操作中，也要能独立思考和举一反三。

“小川欢迎的部下，也一定欢迎这样的领导。”这位官员称。

央行调统司的盛松成司长是一位研究成果丰富的学者型官员，他认为周小川在金融变化的新形式下，适时地创造性提出社会融资总规模这一概念，也是可圈可点的一项重要贡献。

“央行结合目前金融发展特点，创造性地提出社会融资总规模这个概念，是理论和实践一次很好的结合。而在价格中介尚未形成，数量中介失去调控效果时，这一创新也显示出周行长很好的市场化改革者思路”，他指出。

**货币超发之争**

不过，中国央行资产负债表自2009年开始的迅速膨胀，也令周小川背负了货币超发的报怨声。特别是饱受年房暴涨、物价腾飞所累的普通工薪族，每每提起这些生命中的不能承受之重，都会恨恨地说一句，“就是钱印得太多了。”

但对专业的分析人士来说，基本上能给这一争议较为合理的注解。他们认为，做为中国货币政策的制定及执行者,央行货币政策实施要实现多目标管理,能做到相对平衡也着实不易.

"稳定物价、充分就业、经济增长和国际收支基本平衡"是中国央行货币政策的多重目标,包括前央行副行长吴晓灵等都曾表示,在多目标下,货币政策只能在相对平衡中做出较为优化的选择.

"央行很冤,但一直不出来讲.其实他们内部把反驳的文章都准备好了,但一直没发,内心的委屈只有小川自己知道。"一位在政府就职的不愿具名人士表示.

这位人士并称,中国经济高速增长近三十年,其间大多数时间保持着双顺差格局.央行要么让人民币升值,要么买入美元吐出人民币.仅让央行承担现在这个结果,完全是不了解中国国情。

在争议中沉寂数月后，周小川终于在两会期间，正式回应了这一疑问。他在接受第一财经专访时表示，近年来中国M2/GDP有所提高，虽然有各方面的客观原因，但确实反映了中国经济金融结构存在一些问题，如储蓄率过高，直接融资发展不足，金融风险过度集中于银行体系，需要通过深化改革来逐步改变。

**个性魅力十足**

周小川今年65岁，清华大学工学博士，最早的一份工作就是与工业自动化打交道。2010年上海世博会期间，他在百忙之中抽出不到一个小时时间匆匆进园区一览，参观的唯一一个展馆就是以工业设计称着于世界的德国馆。

当时，记者刚刚从旁边的法国馆出来，迎面碰到了大步流星走过来的周小川。在无数次采访相遇已混得面熟的情况下，冲上去攀谈了几句。事后，央行有关人士特地打过话过来询问，“这是周行长非常私密的一次活动，连地方政府官员都没惊动，就抽了半个多小时想看看德国馆的工业成果展示，没想还碰到了你。”

“小川学的是工科，又跟自动化打过交道，培养了他严谨、慎密、富有逻辑的思考习惯。这对他后来从事金融工作有很大的帮助，让他对各类金融模型一点都不陌生”，中国央行一位熟悉他的官员称。

而国际化视野和流利的英文也让周小川在全球央行行长中不输形象，并受到金融和媒体圈人士的欢迎。

一位曾在1999年投考过周小川博士生的现任金融高管，永远忘不了面试时的一幕，“当时周小川是面试官，他用英语提问，我没听懂很尴尬，只好说我学的是俄语......”

“可没想到，周小川马上用俄语把这个问题又问了一遍”，他说。

中国的官场文化，是对留任官员赞贬各半，对卸任的则是溢满褒奖之辞。上述提及的央行官员也表示，“包括利率汇率市场化、资本项下开放，以及人民币国际化的推进等，都是接下来几年时间必须要啃掉的硬骨头。”

“开弓没有回头箭呢，这次续任期内的任务也不轻。”这位央行官员称。(完)

(审校 屈桂娟)

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