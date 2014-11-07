中国未来货币政策将保持流动性稳中偏松基调--宏源

路透北京11月7日 - 随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。国内券商--宏源证券就此解读认为，未来货币政策将通过多种创新型、结构型工具保持流动性稳中偏松基调，短期看PSL、MLF等数量工具补充基础货币以及降低公开市场操作利率等价格工具引导利率下行仍是大概率选择，长期看央行将更注重流动性投放与银行信贷发放的结合。

该券商并预计，未来央行将把流动性投放的操作与金融机构放贷行为相联系，更多运用类似欧洲央行定向长期再融资操作(TLTRO)、日本央行的刺激银行借贷便利（SBLF）及英国央行融资换贷款计划（FLS）这样的工具。

中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了MLF操作，以提供中期基础货币。

以下为宏源证券报告要点摘录：

--央行对经济和通胀的判断和政策暗示：

对通胀的判断由二季度的“价格形势相对稳定”改为“价格涨幅放缓，形势较为稳定”，对经济的判断增加了“在经济结构调整过程中，一定阶段内经济下行压力和潜在风险暴露可能会有所增大…既要促进经济平稳运行，也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升通胀和债务水平。”的表述，表明央行对经济下行压力保持警惕，但不倾向于过度刺激，“防止过度放水”或是对社会上全面降准降息呼声的某种回应。

对下一阶段货币政策描述由二季度的“调节好流动性总闸门”的表述变为“调节好流动性水平”，在流动性调控方面口吻似有所松动。

--未来货币政策总体判断：

我们认为，央行既要改变流动性调控方式、又不倾向于过度刺激，指向的仍是继续坚持创新性或结构性货币政策工具运用，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来。未来货币政策将通过多种创新型、结构型工具保持流动性稳中偏松基调，短期看PSL、MLF等数量工具补充基础货币以及降低公开市场操作利率等价格工具引导利率下行仍是大概率选择，长期看央行将更注重流动性投放与银行信贷发放的结合。

央行货政司司长张晓慧在近期的一次会议上表示：在国际收支失衡状况有所改善时，央行可以根据货币需求的增长和银行体系流动性的缺口，建立主动提供流动性的机制。按照期限来划分，短期流动性供给工具包括公开市场操作（OMO,SLO）和常备借贷便利（SLF），中长期的流动性供给工具则由再贷款、再贴现以及准备金率的调整组成。这些流动性工具也是可以发挥结构调整作用的。今年新创设的信贷政策支持再贷款、抵押补充贷款（PSL）、中期借贷便利（MLF）以及专门支持小微企业和三农的定向降准等，都很好的发挥了结构调整的正向激励作用。

在国际收支趋于均衡、外汇占款供给基础货币渠道趋于收缩的新常态下，要关注货币政策调控框架的新常态：即多层次的“流动性主动供给机制”与“短期利率走廊+中期政策利率”的政策利率调控框架。其中“流动性主动供给机制”包括OMO、SLO、SLF构建的短期流动性供给工具和MLF、再贷款、再贴现、准备金率构建的中长期流动性供给工具；“短期利率走廊”由常备借贷便利利率和超储利率发挥短期利率走廊上下限作用，并逐渐发展由PSL利率发挥“中期政策利率”作用的调控体系。

最后，在资产价格下行、信用风险上升导致坏账担忧进而降低银行风险偏好的背景下，如何刺激银行放贷、改善目前实体流动性紧张与银行间流动性宽松并存局面是央行需解决的重要问题，预计未来央行将把流动性投放的操作与金融机构放贷行为相联系，更多运用类似欧央行TLTRO、日央行的SBLF及英格兰银行FLS这样的工具。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。