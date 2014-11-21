人行：不需要对经济采取强刺激措施 稳健货币政策取向不会改变

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月21日 - 中国央行周五宣布自周六起不对称降息后，发布答记者问新闻稿称，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
央行网站新闻稿指出，“此次较大幅度下调贷款基准利率将直接降低贷款定价基准，并带动债券等其他金融产品定价下调...存款基准利率的小幅下调与利率浮动区间的扩大相结合，这有利于把正利率保持在适当的水平上，维护存款人合理的实际收益，扩大居民消费，提振内需。”新闻稿称。
央行指出，当前中国经济继续运行在合理区间，但在经济增长有下行压力、结构调整处于爬坡时期、企业经营困难有所加大的情况下，部分企业特别是小微企业对融资成本的承受能力有所降低。
央行称，此次贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，是对传统利率调整方式的改善，体现了更有针对性地引导市场利率及社会融资成本下行。
央行认为，总体看，中国宏观经济仍保持中高速增长，物价涨幅回落，经济结构不断优化升级，经济增长正从要素、投资趋动转向创新驱动。因此不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
央行并称，将适时通过推进面向企业和个人发行大额存单等方式，继续有序推进存款利率市场化，同时进一步完善市场化的利率体系和利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。
央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。
同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。此外，其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。（完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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