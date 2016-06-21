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中国财经 | 2016年 6月 22日 星期三 07:49 BJT

李克强：保持稳健货币政策和积极财政政策 关注跨境资本异常流动

路透北京6月21日 - 中国国务院李克强在考察央行、建行并主持召开金融系统座谈会时指出，中国将继续保持稳健货币政策和积极财政政策，要关注跨境资本异常流动。

中国电视台周二报道，李克强表示，要保持信贷的合理增长，支持实体经济发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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