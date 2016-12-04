人行专家称未来若形势需要可考虑加息 目前是稳定汇率预期最佳时机

路透北京12月3日 - 中国人民银行参事盛松成周六称，未来在适当的时候，如果情况可以、形势需要，我们也可以考虑加息。

财新网援引他在财新峰会上的讲话并称，当前经济基本面不支持人民币贬值，理由之一是货币金融指标已好转，市场利率已经进入上升通道；而且目前正是稳定人民币汇率预期的最佳时机，在贬值预期尚可控的时期，以较低的成本稳定汇率，能够有效减少恐慌情绪。

他指出，大家都认为美元将要加息对人民币汇率是压力，而实际上市场利率最近几个月是上行的。10年期国债收益率在最近一个月上行超过20个基点，与一年期国债的利差明显扩大。

中国经济基本面不支持人民币贬值的因素还包括，内需和生产向好，具体体现为9月PPI首次由负转正，10月再提高1.1个百分点，规模以上工业增加值同比增长6.1%，比去年同期高0.5个百分点。

此外，工业企业效益明显改善，投资企稳回升，尤其是10月当月，更能反映市场化行为的民间投资同比增速进一步回升至5.9%。M2和社会融资规模等货币金融指标也已好转。

盛松成强调称，稳定人民币汇率预期已成为当务之急。在市场难以依靠自身力量回归理性的情况下，应该通过加强舆论引导，通过政策宣传增加与市场的沟通，让市场的短期预期更多地回归基本面。

去年8.11汇改以来，人民币兑美元汇率已贬值超10%，然而当前人民币汇率仍存在明显的单边一致的贬值预期，市场也在猜测，明年新的购汇额度出来后，汇率将面临更大的压力，如何化解贬值预期成为各方关注的焦点。（完）