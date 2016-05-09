中国实施逆周期货币刺激政策必要性小 贷款利率向上拐点呈现--券商

路透上海5月9日 - 中国央行一季度货币政策称，经济运行出现积极变化，但结构性矛盾仍突出，且物价有通胀压力，下一阶段将继续大力推动结构性放松和强化金融风险防范工作。这些判断再度明确传递继续放松总量工具可能性比较小的信号。

分析师认为，继续实施逆周期货币刺激政策必要性较小，且考虑到经济增长和货币信贷投放加速的趋势，未来利率还有进一步上扬的压力。

从结构性放松方面看，近期推出的政策包括发行专项建设债券，启动投贷联动试点，全国首单“债贷基组合”私募票据落地，国开行、农发行获准设立扶贫金融事业部，深交所开展绿色公司债券业务试点，MLF和PSL实现常态化，银监会支持融租赁行业发展等。接下来，债转股也应该会尽快推出。

防风险工作正在逐步升级，近期的动作包括全面清理首付贷款、规范互联网金融、严查票据风险、多部门联合整治非法集资、调控期货市场，央行等方面亦表示将尽快出台《非存款类放贷组织条例》，将对P2P网络借贷等进行全面排查。

路透综合两家机构报告观点如下：

光大证券首席经济学家徐高：

--央行应该在未来一段时间继续维持当前的货币政策基调不变。尽管报告中在货币政策的措辞上没有太多变化，但央行对通胀关注度的上升至少表示货币宽松进一步加码的可能性微乎其微。

--一般贷款加权利率两年来首升。每次货币政策报告公布的贷款加权平均利率是一个关键看点。在2016年一季度，除个人住房贷款利率外，一般贷款和票据融资的利率均小幅上扬。其中一般贷款利率由于波动不大，更代表利率长期趋势，因而更值得关注。此次一般贷款利率上扬是从2014年一季度以来其首次上升，终止了其延续两年的下行趋势。考虑到货币政策进一步宽松概率很小，以及经济增长和货币信贷投放加速的趋势，未来利率还有进一步上扬的压力。

--央行首次详解新的人民币兑美元汇率中间价形成方式，人民币汇率将保持稳定。央行在计算中间价时有相当高的自由度，从而可以较自由的按照自己的意愿来设定中间价。这意味着央行对中间价的掌控力增强。据此，我们相信未来人民币兑美元汇率会保持稳定。

招商证券宏观谢亚轩团队：

--当前决策层采取相机抉择的货币政策和财政政策，根据经济和物价水平及时调整货币政策方向。二季度随着国内经济形势的回暖，需求改善程度大于供给，工业品价格和资产价格快速上涨推动通胀预期抬升，央行会更谨慎的平衡货币政策的各方面影响，以兼顾稳增长、调结构、防风险等多个政策目标。

--增加在防范和化解系统性金融风险中的论述，更谨慎的对待信用违约风险。强调”宏观审慎管理”和”深化资本市场体制改革”和落实”地方金融监管的责任”，删掉“依法处置信用违约风险”。（完）