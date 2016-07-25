中国下半年可一至两次降准降息 避免房地产市场短期剧烈调整--社科院报告

路透上海7月25日 - 中国社会科学院课题组报告称，今年下半年到明年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。为避免剧烈调整，金融政策方面，下半年可再继续实施一到两次的降准和降息，同时通过SLF(常备借贷便利)等定向操作、常规操作相结合的方式保持流动性宽裕。

周一刊登在中国证券报的该报告并称，为配合确保6.5%以上的经济增长底线，需要综合采取金融信贷政策、财税政策、土地政策、行政政策与制度变革等。

数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。

社科院报告提出，未来房地产政策的具体目标包括：促进库存持续减少、确保房价平稳运行、力争投资实现中速、扭转供需空间错配和防范住房金融风险。

针对市场过热的部分城市，应主要采取金融信贷等经济手段，不宜出台限购等力度过猛的行政政策，实施温和抑制逐步降温，使其实现“软着陆”，避免用力过猛导致“硬着陆”。

对一线及二线热点城市，提升首付比例和贷款利率，遏制投机投资炒作；对于三、四线及以下城市，加大公积金贷款力度，提高公积金的覆盖范围。

财税政策方面，建议采取差别化的住房交易税政策及房产税试点推广。对于一线及二线热点城市，取消交易税减免的优惠政策；对于三、四线及以下城市，住房交易税优惠政策不变，同时延长地方财政补贴政策执行时间区间；以及在一线和热点二线城市开征房地产税。

针对房地产市场，新华上周连发三篇时评，其中一篇即称，针对下半年和明年可能出现的房地产市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，在防范住房金融风险上，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。

今年以来，中国央行仅在3月初下调过一次法定存款准备金率，幅度为0.5个百分点。(完)