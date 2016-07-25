中国下半年可一至两次降准降息 避免房地产市场短期剧烈调整--社科院报告

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海7月25日 - 中国社会科学院课题组报告称，今年下半年到明年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。为避免剧烈调整，金融政策方面，下半年可再继续实施一到两次的降准和降息，同时通过SLF(常备借贷便利)等定向操作、常规操作相结合的方式保持流动性宽裕。
周一刊登在中国证券报的该报告并称，为配合确保6.5%以上的经济增长底线，需要综合采取金融信贷政策、财税政策、土地政策、行政政策与制度变革等。
数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。
社科院报告提出，未来房地产政策的具体目标包括：促进库存持续减少、确保房价平稳运行、力争投资实现中速、扭转供需空间错配和防范住房金融风险。
针对市场过热的部分城市，应主要采取金融信贷等经济手段，不宜出台限购等力度过猛的行政政策，实施温和抑制逐步降温，使其实现“软着陆”，避免用力过猛导致“硬着陆”。
对一线及二线热点城市，提升首付比例和贷款利率，遏制投机投资炒作；对于三、四线及以下城市，加大公积金贷款力度，提高公积金的覆盖范围。
财税政策方面，建议采取差别化的住房交易税政策及房产税试点推广。对于一线及二线热点城市，取消交易税减免的优惠政策；对于三、四线及以下城市，住房交易税优惠政策不变，同时延长地方财政补贴政策执行时间区间；以及在一线和热点二线城市开征房地产税。
针对房地产市场，新华上周连发三篇时评，其中一篇即称，针对下半年和明年可能出现的房地产市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，在防范住房金融风险上，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。
今年以来，中国央行仅在3月初下调过一次法定存款准备金率，幅度为0.5个百分点。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。