防民间金融交叉感染风险 推广民间融资备案管理--人行官员

路透上海10月8日 - 上海证券报周三引述中国人民银行副行长潘功胜称，民间金融是把双刃剑，特别要注意民间金融和正规金融体系之间的风险交叉传染，将总结推广民间融资备案管理等试点经验。

报导援引他在嘉兴举办的“民间金融规范化发展研讨会”上发言表示，作为正规金融的补充，民间金融发挥着积极作用，但不可否认还存在很多问题。

“民间金融具有显着的风险脆弱性，规范性和透明度不高，缺乏风险缓冲和吸收机制，容易受到经济波动的冲击。”潘功胜认为。

另外，民间融资还可能导致融资链条拉长，中间费用和风险溢价提高，未能有效地降低社会融资成本。一些民间资金流向房地产、“两高一剩”等限制性和高风险行业，部分民间金融风险通过多种渠道向正规金融体系传递，影响了金融稳定。

潘功胜指出，可以通过推广民间融资备案管理等试点经验等进行民间金融治理。具体来说，即有必要对融资规模超过一定金额和融资对象超过一定人数的民间借贷实施强制备案制，对融资额度较小、且相对安全的融资主体，采取自愿备案制。

同时，还要探索建立对放债大户跟踪、监测和调查和民间借贷群发性异常突变情况调查制度，建设民间金融信息发布平台，公布民间融资加权平均价格，提高民间金融市场的透明度等。

由于由于经济快速发展、居民财富快速积累以及企业融资需求大，古已有之的民间金融近年来发展迅猛。

此前有官方信息显示，2013年中国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数均超过以往常规年份的平均水平，发案区域已涉及全国31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟)和港、澳、台地区，新发案件多集中在中东部省份，并不断向新的行业、领域蔓延。

2013年11月，中国第一部民间借贷的地方法律--《温州民间融资管理条例》获浙江省人大常委会正式表决通过。该条例主要规范了民间借贷、定向债券融资和定向集合资金三类民间融资行为，将为全国金改提供示范。(完)

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

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