人行连续定向宽松 下调鲁甸灾区地方金融机构存准率（更新版）

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路透北京8月29日 - 中国央行在三天时间内连续发力定向宽松。在此前增加支农再贷款额度及利率优惠之后，周五又宣布下调云南鲁甸地震灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点，支持其增加灾区信贷投放。

“央行此次的做法信号意义显着大于实际意义。央行在不到三天的时间里，连续两次使用定向宽松工具，这个动作本身更值得关注。”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳说。

刊登在央行网站的新闻稿表示，降低灾区个人住房贷款利率下限和首付款比例。灾区居民在灾后购置自住房的贷款利率适当下浮，最低首付款比例下调为10%，具体利率水平和首付款比例由银行业金融机构根据贷款风险管理原则自主确定。

个人住房公积金贷款利率各档次均优惠1个百分点。鼓励银行业金融机构发放农民自建住房贷款，用于农民重建和修复因灾损毁住房。同时，对灾区金融机构发放的支农、支小再贷款利率分别在正常支农、支小再贷款利率基础上下调1个百分点。

曹阳认为，本次定向降准涉及的地域范围很小，能够影响的产业也非常有限。但此举显示央行积极刺激经济的态度。“无论是数量工具还是价格工具都在频频的使用，也说明央行并没有停止宽信用的措施。”他称。

中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币。支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构支农再贷款利率可在优惠利率基础上再降1个百分点，使农村金融机构借用支农再贷款发放的涉农贷款利率低于该金融机构其他同期限同档次涉农贷款加权平均利率。

不过民生证券宏观研究员李奇霖认为，央行此次公布的各项举措，跟以前支持灾区震区恢复重建时的政策基本一样，“没什么增量信息，跟货币宽松没什么关系。”

但对比2008年汶川大地震后，当时中国央行出台的灾后重建金融支持措施的表述为，”灾后重建期间，逢存款准备金率上调，对灾区地方法人金融机构暂不执行。对灾区资本充足率较低的法人金融机构停止执行差别存款准备金率政策。“

**住房信贷优惠政策或延伸？**

近来多个地方政府放开了房地产限购政策，故央行此次对鲁甸灾区实行的住房信贷优惠政策，亦令分析人士格外重视其可能的信号意义。

曹阳表示，如果那些放开了限购的城市，未来房地产市场仍持续低迷，再结合其他宏观经济指标表现不佳的话，类似灾区的住房信贷优惠政策是不是就可能被延伸到其他城市或地区？

中国浙江省杭州市周五宣布全面放开住房限购政策。今年以来楼市持续低迷，为支撑当地楼市，各地方政府陆续宣布松绑楼市限购政策。40多个实施限购的城市中，除去北京、上海、广州和深圳四个一线城市，目前还在限购当中的城市已屈指可数。

不过对比汶川大地震后的灾区住房信贷优惠政策，此次央行针对鲁甸的相关政策并没有当时宽松。当时央行表示，”降低地震灾区个人住房贷款利率下限和首付款比例。灾区居民在灾后购置自住房的贷款利率下限由人民银行规定的现行水平（首套为贷款基准利率的0.85倍、二套为1.1倍）统一下调为贷款基准利率的0.6倍。“

央行并表示，国家开发银行可将灾区城镇居民住宅区重建项目纳入棚户区改造范围，给予开发性贷款支持。对灾区普通商品住宅、保障房开发建设项目，鼓励银行业金融机构在贷款条件方面给予优惠。

支持企业和金融机构通过债券市场募集灾后重建资金。鼓励符合条件的企业发行非金融企业债务融资工具、公司债券、中小企业私募债等募集灾后重建与恢复生产所需资金。支持灾区符合条件的地方法人金融机构通过发行二级资本债券用于补充资本金，发行普通金融债券、小微企业金融债、“三农”金融债等扩大灾后重建信贷资金来源。

鼓励上市公司参与灾区重建，支持拟将募集资金投向灾区恢复重建和生产的公司融资申请。并积极引导保险机构参与灾后重建。鼓励和引导保险资金优先投资灾区重大项目重建。根据灾区实际需求，加大保险产品创新力度，适当提供费率优惠。

中国央行称，此次所指的灾区范围包括云南省昭通市、曲靖市的鲁甸、巧家、永善、昭阳、会泽5县区70个乡镇的行政区域，有关金融服务措施暂定执行至2017年7月31日，另有明确要求的除外。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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