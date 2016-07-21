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中国财经 | 2016年 7月 21日 星期四 16:57 BJT

中国央行：房地产和消费贷款增长较快 6月末个人购房贷款余额同比增逾三成

路透北京7月21日 - 中国人民银行周四公布贷款投向统计报告显示，上半年房地产贷款和住户消费性贷款增长较快，截至6月末个人购房贷款余额同比增逾三成。

央行网站刊登“上半年金融机构贷款投向统计报告”并显示，期内企业贷款增速回落，小微企业贷款增长加快，工业和服务业中长期贷款增长有所企稳。

数据显示，6月末人民币房地产贷款余额23.94万亿元人民币，同比增长24%，增速比上季末高1.8个百分点；上半年增加2.93万亿元，增量占同期各项贷款增量的38.9%。

其中，6月末房产开发贷款余额5.41万亿元，同比增长10.9%，增速比上季末低2.1个百分点；个人购房贷款余额16.55万亿元，同比增长30.9%，增速比上季末高5.4百分点。

同期，本外币住户贷款余额29.99万亿元，同比增长19.4%；其中，本外币住户消费性贷款余额21.71万亿元，同比增长27.9%，增速比上季末高2.9个百分点。

央行并称，6月末本外币工业中长期贷款余额7.59万亿元，同比增长3%；本外币服务业中长期贷款余额25万亿元，同比增长11.1%。和上季末相比，增速分别低0.7个和1.8个百分点。

6月末，人民币小微企业贷款余额19.31万亿元，同比增长15.5%，增速比上季末高1个百分点。

中国6月末金融机构人民币各项贷款余额101.49万亿元，同比增长14.3%，增速比上季末低0.4个百分点；上半年增加7.53万亿元，同比多增9,670亿元。（完）

欲览报告原文，请点选央行网站：here

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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