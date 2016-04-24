中国央行：进一步完善区域性差别化住房信贷政策 促市场平稳有序运行

路透上海4月23日 - 中国央行最新强调，要按照因地制宜、因城施策的原则，进一步完善区域性差别化住房信贷政策，推动房地产金融产品规范创新，促进住房信贷市场平稳有序运行。

央行网站周五晚间刊登日前召开的金融市场工作座谈会内容并称，“坚持改革创新和风险防范并重，坚持底线思维，紧紧围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，紮实做好金融市场和信贷政策的各项工作。”

要以钢铁、煤炭等行业去产能为着力点，全面做好金融支持“三去一降一补”各项工作；推动债券市场创新规范发展，统筹规划金融市场基础设施建设，稳步推进债券市场对外开放；积极稳妥推进不良资产证券化试点工作。

同时，以“两权”（农村承包土地经营权和农民住房财产权）抵押贷款试点为着力点，改革体制机制，拓宽农村抵质押物品种，引导金融机构加大“三农”金融产品创新和重点领域信贷投入；并推动全国统一的票据交易平台建设，提升票据业务电子化水平。

今年春节过后，中国部分城市房价上涨过快，引发监管层关注。住建部表示，问题和矛盾主要集中在一线城市和一部分二线城市，重要任务是稳定这些城市的房价。此后上海、深圳等过热地区纷纷收紧调控措施，通过提高限购门槛、上调二套商贷首付比等措施为楼市降温。

国家统计局此前数据显示，中国楼市3月全线回暖，以上海、深圳为代表的一线楼市热度不减，但已开始向苏州、南京等热点二线城市传递，伴随着成交的持续高位，房地产投资也开始有起色。而部分二线城市供不应求的状况开始向春节后的上海、深圳靠拢，分析人士认为，若进一步升温，不排除当地政策进一步收紧。（完）

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