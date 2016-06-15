中国央行官员称外储规模处适度区间 经营面临全球低利率高资产价格挑战

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。
央行网站周三援引他在中央党校做的专题报告中称，外汇储备规模受到央行市场操作、资产价格变动、汇率变化和外汇使用等多方面因素影响。
“目前我国外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。下一步要有效防控外汇储备运用的潜在风险，从经营管理能力、信息系统建设、人才培养等各方面着手，进一步做好外汇储备经营管理工作。”殷勇强调。
他并称，中国外汇储备经营管理一直走有中国特色的经营管理之道，具有多元化和分散化的投资战略、系统化的投资基准管理体系、研究驱动的投资决策程序、始终将风险管理放在首位的理念和优化的全球经营布局等特点，有效抵御了历次经济和金融危机的影响，取得了较好的投资业绩。
中国央行最新公布，5月末中国外汇储备为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)