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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 12:39 BJT

中国央行官员称外储规模处适度区间 经营面临全球低利率高资产价格挑战

路透北京6月15日 - 中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。

央行网站周三援引他在中央党校做的专题报告中称，外汇储备规模受到央行市场操作、资产价格变动、汇率变化和外汇使用等多方面因素影响。

“目前我国外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。下一步要有效防控外汇储备运用的潜在风险，从经营管理能力、信息系统建设、人才培养等各方面着手，进一步做好外汇储备经营管理工作。”殷勇强调。

他并称，中国外汇储备经营管理一直走有中国特色的经营管理之道，具有多元化和分散化的投资战略、系统化的投资基准管理体系、研究驱动的投资决策程序、始终将风险管理放在首位的理念和优化的全球经营布局等特点，有效抵御了历次经济和金融危机的影响，取得了较好的投资业绩。

中国央行最新公布，5月末中国外汇储备为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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