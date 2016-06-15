中国央行官员称外储规模处适度区间 经营面临全球低利率高资产价格挑战

他并称，中国外汇储备经营管理一直走有中国特色的经营管理之道，具有多元化和分散化的投资战略、系统化的投资基准管理体系、研究驱动的投资决策程序、始终将风险管理放在首位的理念和优化的全球经营布局等特点，有效抵御了历次经济和金融危机的影响，取得了较好的投资业绩。