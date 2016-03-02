（修正）调查：中国继续降准预期仍然高温 债市乐观情绪阶段性提升

2010年12月30日，在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/PETAR KUJUNDZIC

(修正：将原文第九段债券到期收益率估值，更新成3月预测值)

作者 徐永

路透上海3月1日 - 汤森路透中国固定收益市场展望2016年第三期的参与机构预期，中国央行3月将维持基准利率不变；但3月1日金融机构准备金率普降0.5%后，年内继续降准预期仍保持高温，金融市场降准预期持续领跑降息，债市乐观情绪短期上升。

中国经济下行压力未消，货币政策、财政政策和结构性改革协调配合重要性提升，然金融市场开年来持续动荡，信贷加杠杆亦超预期，降准前参与机构对3月份债市的走势展望普遍较为谨慎，利率债收益率预测值当时全面走高。

不过此次降准后，预期10年期国债收益率3月底将较2月末走低的比例接近六成，显示市场虽然将原因多数理解为央行对冲流动性缺口，但债市乐观情绪仍阶段性得到提升。

全球方面，资金流动波动，大宗商品价格下跌，英国可能脱离欧盟，经济复苏依然面临诸多挑战；不过G20上海会议期间，主要国家对财政政策重要性增强了共识，包括中国在内的部分国家，未来财政赤字率可能阶段性走升，这在后期降低全球基本面风险的同时，可能会使得全球债市承压。

中国央行3月降准公布时间为2月末的最后一个交易日，为了更加全面反映降准后的中国固定收益市场3月预期，本期展望增加了补充问卷调查，发放时间为2月29日晚8点至3月1日早9点，投票对象主要为固定收益市场投研人员，共回收99份问卷，调查结果同步呈现。

调查结果显示，所有参与机构认为，央行3月会维持一年期存款基准利率在1.5%；而未来三个月，预期一年期存款基准利率会下调的比例也不到10%，在1月信贷飙升后，市场的降息预期进一步降温。

另外，继续降准预期并未因降准兑现降温，补充调查显示，预期年内将继续降准的比例超过了九成，其中预期降准1-2次（一次的基准为0.5%）的比例为45%，2-3次的比例34%。

展望结果并显示，今年3月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.9627%、2.3338%和3.0063%，分别较2月全月实际均值变化-1个基点(bp)、1个bp和1个bp。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年3月末预测均值较2月底实际值变化幅度在-6到12BP之间，国债、短端的金融债和信用债预期较为谨慎。

结果显示，降准后市场乐观情绪有所提升，预期到3月底，10年期国债收益率将较2月底下降的比例为六成；不过下降幅度有限，40%的机构预测下降幅度在10个BP以内。

2016年第三期展望调查共有75家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)