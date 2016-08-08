中国央行：继续完善存款准备金考核制度 提高机构流动性管理灵活性

路透上海8月5日 - 中国央行周五晚间发布二季度货币政策执行报告，在专栏中表示，下一步将继续研究完善存款准备金考核制度，提高金融机构流动性管理的灵活性，增强货币市场运行的稳健性，健全货币政策传导机制，为货币政策调控框架转型创造条件。

以下是该专栏《进一步完善存款准备金平均法考核》的全文：

中国人民银行决定，从2016年7月15日起，对存款准备金的交存基数进行平均考核，将金融机构存款准备金交存基数由每旬末一般存款余额的时点数调整为旬内一般存款余额的算术平均值。这是人民银行继2015年9月15日将金融机构存款准备金考核由每日达标改为维持期内日均达标后，对存款准备金平均法考核的进一步完善。法定存款准备金率是存款准备金与存款的比率，去年9月份的改革实际上是将计算法定存款准备金率的分子由时点数调整为平均数，此次改革则将分母的计算也由时点数调整为平均数，由此实现了准备金计算和考核上的“双平均”。

之所以要对交存基数进行平均法考核，主要是因为我国银行体系存款有一定的月度波动特征，呈现出月末存款冲高、月初回落、春节等特殊时点波动较大的特点。受此影响，以往采取时点考核的办法容易导致存款准备金的大幅补交或退交，部分金融机构还可能会压低存款准备金基数计提时点的一般存款余额，导致存款准备金交存数据失真。2016年3月末，香港离岸人民币隔夜拆借出现负利率，就与境外参加行预期季末人民币境外存放会作为下期存款准备金的交存基数，为少交存款准备金而将资金拆出有关。将存款准备金交存基数进行平均计算，可以有效平滑金融机构存款波动。从国际经验来看，发达经济体大多采用平均法考核存款准备金。美联储即采用了双平均的方式，即存款准备金交存基数和维持期考核均采用平均法。

2015年9月15日准备金平均法改革后，金融机构尤其是主导银行间市场的大型银行流动性管理更为灵活，货币市场利率也保持了稳定。在此基础上，人民银行决定对存款准备金的交存基数也采用平均法计算，有助于提高考核的科学性，可以有效地解决考核时点金融机构存款波动问题，减少行为扭曲，促进货币市场的稳健运行。

下一步，中国人民银行将继续研究完善存款准备金考核制度，提高金融机构流动性管理的灵活性，增强货币市场运行的稳健性，健全货币政策传导机制，为货币政策调控框架转型创造条件。（完）