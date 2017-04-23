中国央行愿意发挥作用促进SDR使用 目前SDR市场流动性仍不足--副行长

路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。

新华社周六报导，易纲在2017年IMF和世界银行春季会议期间的一个论坛上表示，其他储备货币发行国的央行也可以在此方面发挥作用，比如一国央行可以利用其SDR储备与中国央行交换其他储备货币资产。

易纲说，国际社会应思考如何改进当前的国际货币体系架构，以更优化、更有效的方式来应对危机，而SDR可以在这方面发挥作用。

他介绍，自2016年人民币正式纳入SDR货币篮子之后，SDR在计价、市场交易以及国际储备使用方面均取得一定进展。中国央行开始发布以美元、SDR和人民币作为报告货币的外汇储备数据和国际收支数据，世界银行等机构已经在中国银行间债券市场成功发行SDR债券。

不过易纲也指出，目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。如果越来越多的市场机构开始使用SDR作为计价货币，这将会促进SDR的市场交易，为SDR市场注入流动性。（完）