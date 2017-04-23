中国央行愿意发挥作用促进SDR使用 目前SDR市场流动性仍不足--副行长

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。
新华社周六报导，易纲在2017年IMF和世界银行春季会议期间的一个论坛上表示，其他储备货币发行国的央行也可以在此方面发挥作用，比如一国央行可以利用其SDR储备与中国央行交换其他储备货币资产。
易纲说，国际社会应思考如何改进当前的国际货币体系架构，以更优化、更有效的方式来应对危机，而SDR可以在这方面发挥作用。
他介绍，自2016年人民币正式纳入SDR货币篮子之后，SDR在计价、市场交易以及国际储备使用方面均取得一定进展。中国央行开始发布以美元、SDR和人民币作为报告货币的外汇储备数据和国际收支数据，世界银行等机构已经在中国银行间债券市场成功发行SDR债券。
不过易纲也指出，目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。如果越来越多的市场机构开始使用SDR作为计价货币，这将会促进SDR的市场交易，为SDR市场注入流动性。（完）
(发稿 林高丽; 审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。