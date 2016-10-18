中国9月社融规模增量1.72万亿元 较去年同期多3638亿元--央行

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国人民银行周二公布，9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，初步统计，2016年1-9月社会融资规模增量为13.47万亿元，比去年同期多1.46万亿元；9月末社会融资规模存量为151.51万亿元，同比增长12.5%。
前三季度，对实体经济发放的人民币贷款增加10万亿元，同比多增1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少4,606亿元，同比多减1,946亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 吴芳/侯向明；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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