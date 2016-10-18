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中国财经 | 2016年 10月 18日 星期二 15:20 BJT

中国9月社融规模增量1.72万亿元 较去年同期多3638亿元--央行

路透上海10月18日 - 中国人民银行周二公布，9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，初步统计，2016年1-9月社会融资规模增量为13.47万亿元，比去年同期多1.46万亿元；9月末社会融资规模存量为151.51万亿元，同比增长12.5%。

前三季度，对实体经济发放的人民币贷款增加10万亿元，同比多增1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少4,606亿元，同比多减1,946亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 吴芳/侯向明；审校 乔艳红)

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