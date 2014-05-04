人行官员称存款准备金仍是主要工具 国情决定准备金率较高

* 存款准备金率制度仍是中国主要货币政策工具之一--盛松成

* 中国特定环境决定了法定存款准备金率较高

* 同业存款实行准备金管理，必要且可行

* 余额宝受存款准备金管理，并不等于由其直接缴存

路透上海5月4日 -中国央行调统司司长盛松成撰文称，现阶段法定存款准备金制度仍是主要货币政策工具之一，是央行调节货币供应量和社会流动性的重要手段。另外，由于中国经济金融环境与美国等发达国家很不相同，因此法定存款准备金率处于较高水平。

盛松成并认为，随着金融创新发展和金融机构之间关联性增强，非存款类金融机构同业存款的规模不断扩大，对货币政策传导及其有效性的影响越来越大。因此，对这部分资金实施存款准备金管理必要且可行。

刊登在中国证券网，署名盛松成和张璇的《什么是存款准备金管理？》一文指出，中国央行通过公开市场操作进行货币政策调控的有效性不足，以及金融机构通过金融市场解决流动性受限等原因，存款准备金制度集中一部分资金仍是防范金融机构流动性风险的重要手段。

另外，中国利率市场化还未完成，货币政策的利率传导机制也不完善，广义货币供应量(M2)目前仍是货币政策的中间目标，因此在货币政策调控中配合使用数量工具和价格工具，符合中国国情，也符合市场经济原则。

与发达国家相比，中国目前法定存款准备金率与发达国家相比处于较高水平。不过，中国央行对金融机构的法定存款准备金按1.62%的利率支付利息，在一定程度上弥补了缴存机构的利息损失，而西方国家一般不对存款准备金支付利息。

而美国、欧洲等发达国家，法定准备金率已经较低，且没有频繁调整。原因包括：对发达国家而言，法定存款准备金率是较为猛烈的货币政策工具，有“巨斧”之称，它的调整会迅速影响金融市场资金状况，尤其是影响银行资金运用及其利润。相对来说，公开市场操作等工具作用更缓和，对经济的冲击也较小。

其二：发达国家金融市场较为发达。一方面为央行提供了广阔的公开市场操作空间，另一方面也使金融机构能通过金融市场来解决流动性问题，准备金在应对流动性风险中的作用已不像以前那么大。

三是在多数发达国家，货币供应量已不再作为货币政策中间目标，央行主要通过公开市场操作进行资金价格(利率)调控，如美联储一般情况下主要通过调控联邦基金利率来实施其货币政策。

中国2011年法定存款准备金率调整频繁，但自2012年下半年起，一直未有变化。目前中国主要存款类金融机构实行20%的法定存款准备金率。

最新的政策动向是：央行从今年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

**同业存款实施准备金管理，必要且可行**

至于前期引发大讨论的余额宝实行存款准备金管理问题，盛松成强调说，上述建议并不是指对货币市场基金本身征收准备金，而是指对基金存入银行的存款征收准备金，缴纳的主体是吸收基金存款的银行。

因此，有人认为涉及余额宝等对应的货币市场基金的存款准备金管理措施是直接要求货币市场基金缴存准备金，这是一种错误的理解，也是对存款准备金制度基础知识和基本要求的误解。

具体来说，目前余额宝等对应的货币市场基金存入银行的存款不缴纳存款准备金，而这部分存款的合约性质以及对货币创造的影响与一般企业和个人的存款并无不同，因此“余额宝等货币市场基金投资的银行存款应受存款准备金管理。”

法定存款准备金制度的要害是存款，准确地说，是具有存款性质的金融机构负债类产品，而吸收存款的金融机构是缴存准备金的主体。

文章指出，事实上，对货币市场基金存入银行的存款实施准备金管理并非开同业存款缴存准备金的先例。目前，保险公司存入银行的协议存款就包含在银行“各项存款”统计口径中，需要缴存准备金。

进一步来看，除保险公司和货币市场基金外，中国还有证券公司、信托投资公司、金融租赁公司、银行表外理财等多种非存款类金融机构(可将表外理财视为类金融机构)，这些机构存放在银行的同业存款与货币市场基金存款性质相同，目前也没有受法定存款准备金管理。

如果银行吸收的货币市场基金协议存款受存款准备金管理，银行这部分资金成本将明显增加，并将直接导致余额宝收益的下降。

中国最大闲钱理财产品--余额宝挂钩的天弘增利宝货币基金，一季末规模达到5,413亿元人民币。天弘基金称，从目前发展趋势来看，余额宝已度过了快速增长期，进入了平稳的发展阶段。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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