中国央行敦促“比特币中国”开展自查及清理整顿 以维护金融稳定--上海总部

路透北京1月6日 - 中国央行上海总部周五称，针对近期比特别价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。

央行上海总部发布的新闻稿并称，比特币是特定虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

“机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资、自担风险、维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。”新闻稿称。

比特币在两周内大涨逾40%，周三更攀至三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元；但周四即暴跌至885.41美元，跌幅逾20%。（完）

参看详情，请点击央行上海总部网站here