中国央行敦促“比特币中国”开展自查及清理整顿 以维护金融稳定--上海总部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月6日 - 中国央行上海总部周五称，针对近期比特别价格异常波动，已与上海金融办联合相关监管部门约见比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，提示可能存在的风险，敦促其开展自查并进行相应清理整顿，以防范风险，维护金融稳定。
央行上海总部发布的新闻稿并称，比特币是特定虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
“机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资、自担风险、维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。”新闻稿称。
比特币在两周内大涨逾40%，周三更攀至三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元；但周四即暴跌至885.41美元，跌幅逾20%。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。