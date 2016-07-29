中国经济增长仍将保持合理区间 全球流动性趋紧难影响国内--央行专家

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京7月29日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周五称，全球流动性将略有收紧，但不会对中国产生较大影响，国内流动性充分，中国依然会在新常态下保持经济增长的合理区间。
姚余栋在一次论坛上表示，当前主要央行提供的流动性不能够满足全球经济增长需要，唯一的解决办法是人民币国际化，人民币加入特别提款权（SDR），和其他国际货币共同提供全球流动性。
他在谈及英国脱欧的影响时称，美联储加息预计会更加谨慎，比较大概率是在今年12月加息；欧洲央行继续维持宽松，但宽松的力度不及欧元贬值力度，导致流动性下降。
而英格兰银行加大宽松力度，但在全球货币供给量很小；日本央行也会加大宽松力度，压制日圆升值，对全球流动性的中期效果比较中性。
尽管全球流动性趋紧，但姚余栋表示，中国国内流动性充分，基本不受外界影响，应抓紧时间，落实好中央的供给侧结构，特别是“三去一降一补”，“过了这个村就没有这个店”。
最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。