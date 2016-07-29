中国经济增长仍将保持合理区间 全球流动性趋紧难影响国内--央行专家

路透北京7月29日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周五称，全球流动性将略有收紧，但不会对中国产生较大影响，国内流动性充分，中国依然会在新常态下保持经济增长的合理区间。

姚余栋在一次论坛上表示，当前主要央行提供的流动性不能够满足全球经济增长需要，唯一的解决办法是人民币国际化，人民币加入特别提款权（SDR），和其他国际货币共同提供全球流动性。

他在谈及英国脱欧的影响时称，美联储加息预计会更加谨慎，比较大概率是在今年12月加息；欧洲央行继续维持宽松，但宽松的力度不及欧元贬值力度，导致流动性下降。

而英格兰银行加大宽松力度，但在全球货币供给量很小；日本央行也会加大宽松力度，压制日圆升值，对全球流动性的中期效果比较中性。

尽管全球流动性趋紧，但姚余栋表示，中国国内流动性充分，基本不受外界影响，应抓紧时间，落实好中央的供给侧结构，特别是“三去一降一补”，“过了这个村就没有这个店”。

最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）