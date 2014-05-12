吴晓灵：2013年末体系内影子银行规模超5万亿

路透北京5月11日 -中国人民银行前副行长吴晓灵表示，对中国影子银行的评价应从中性客观角度出发，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速明显。

财新网援引她在北京举行的清华大学五道口金融论坛上的讲话称，中国影子银行存在法律关系模糊，市场运作混乱，刚性兑付严重以及有效监管缺乏的四大问题。

“中国以商业银行为主导的金融体系的机构性问题是影子银行发展的内在原因，而应对国际金融危机冲击的中国经济刺激政策提供了外部条件。”吴晓灵称。

中国政府相关部门将影子银行分为三类：1、无牌照、无监管的信用中介机构；2、无牌照、监管不足的信用中介机构；3、有牌照、监管不足或规避监管的业务。

吴晓灵则认为，中国影子银行大致可以分为两类：体系内影子银行，以及体系外影子银行，前者包括了信托在内的有牌照、监管不足的机构与业务，这是中国影子银行的主体。

针对影子银行的规范发展，吴晓灵建议，应明确四方面的内容，规范影子银行的发展，应明确产品功能性质、法律性质、收益和风险的责任，明确是涉及多数人还是少数人的利率来判断是适用严格监管和放松监管。

在监管与展望上，吴晓灵称，中国政府及金融监管部门出台了不少监管政策，已经呈现出不断规范、透明的发展趋势。而规范的影子银行将促进中国金融结构调整，促进直接金融比重的提升。

中国社会科学院金融所的一项研究指出，中国影子银行规模已经超过了GDP的40%。（完）

(发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)

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