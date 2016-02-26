中国央行：货币政策要不断观察适时动态调整 人民币无持续贬值基础

路透上海2月26日 - 中国人民银行周五表示，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，央行的货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整；人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。

在央行行长周小川媒体会之前提供的新闻稿中指出，中国正在完善货币政策框架，逐步从数量型调控为主转向价格型调控为主；当前中国的经济基本面较好，仍具备较强的增长动力，对于可能的经济下行风险，目前中国仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具。

央行并称，商业银行往往倾向于年初多放贷款，央行倾向于春节后稳定一段后再适度引导，同时会高度重视总需求的调控和杠杆率的变化。

此外，近期定向降准考核后的准备金率调整，总体对流动性影响不大，定向降准的整体优惠度保持基本稳定。

中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。此次准备金率动态调整已于2月25日（周四）实施。

央行指出，积极的财政政策会加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率；还将着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革，更好地平衡经济增长、结构调整和风险防范三者间的关系。

对于汇率问题，央行表示，推进人民币汇率改革要讲究时机和条件，需把握合适的时间窗口；合适的汇改时间窗口并不总是存在，故改革会呈现有快有慢的局面。

央行认为，春节后人民币汇率中间价较多表现为跟随一篮子货币而变动，人民币汇率不存在持续贬值基础，市场短期波动将向经济基本面回归。

**外储波动终将回归理性**

央行指出，外汇储备的变化是必然的也是正常的，某些时点甚至可能会产生一些“过冲”，但不应把这种“过冲”当成趋势；外汇储备的波动终将回归理性，中国的外储会保持在合理、适度的水平。

央行称，稳定对人民币汇率的预期更显得特别重要，同时相信只要经济基本面健康且汇率接近均衡，预期会回归理性。

对于近期市场关注的外汇占款统计口径调整问题，央行解释称，将“外汇买卖”调整为“中央银行外汇占款”，不再包含金融机构从事外汇买卖而占用的人民币资金，此举是对信贷收支报表科目的优化。

其目的是保证统计报表的科学、清晰和简洁，使指标反映的信息纯净，指向明确，避免市场误读。

中国央行上周公布的数据显示，1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币，虽较上月降幅收窄，但也创造了该口径外汇占款第二大单月降幅。

央行进一步认为，目前商业银行自营的外汇市场交易不必然影响央行外汇占款，也不必然反映资本流动。（完）