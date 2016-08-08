中国央行：频繁降准容易强化政策放松预期 加大本币贬值压力

路透北京8月5日 - 中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告，在专栏中表示，若频繁降准会大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

降准释放的流动性越多，本币贬值预期越强，就越是会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇，由此形成循环。因此，需要关注政策工具运用中可能产生的资产负债表效应，密切关注内外部形势的发展变化，保持货币金融环境中性适度，促进资产负债平衡和经济金融平稳运行

以下是该专栏《资产负债表与宏观经济分析》的全文：

有效的薄记（记账）体系是现代经济运行的基础，也是重要的信息系统，而资产负债表是其中的一个关键载体。资产负债表可以有效反映一定时点上经济主体的资产、负债和所有者权益状况，能够用来分析货币匹配、期限匹配、资本结构等问题，研判经济主体的稳健状况和脆弱性，从而为宏观政策提供支持。

资产负债表有大有小，大到国家资产负债表（据社科院有关研究估计，2013年我国国家总资产为619万亿元）、中央银行资产负债表（2016年6月末人民银行总资产为33.8万亿元），小到企业的资产负债表，不过但凡是资产负债表，都具有复式记账、相关科目间联动的特点，资产负债表一端的调整必然引起另一端的相应变化。这使看似简单的资产负债表，成为理解诸多金融现象和货币运行规律的关键，需要我们多从资产负债表复式记账、动态调整的视角来观察和分析宏观经济金融问题。

资产负债表是理解信用货币的创造与供给的基础。目前我国广义货币M2已达到约150万亿元，从机制上梳理清楚这些货币的来源，是做好货币总量调控的前提。货币供给的源头在中央银行，央行通过向商业银行提供基础货币，构成商业银行进行资产扩张进而创造广义货币的基础。在复式记账下，商业银行（作为一个整体）的一系列资产扩张行为，如发放贷款、购买外汇、证券投资等，都会同时在其负债方派生出等额存款，由此增加全社会货币供给。全部的广义货币，都是银行体系通过扩张资产来增加负债的方式创造出来的。

由此，银行体系成为现代经济运行的一个关键环节，银行资产负债的扩张或收缩会对实体经济造成明显的影响。过去一些评论人士认为银行存差大（即存款余额与贷款余额的差）是因为银行吸收存款多同时贷款发放少，实际上银行发放贷款会同时在负债方派生存款，因此存差不会因为多发放贷款而减少。产生存差的原因，并不是吸收的存款没有放出去，而是银行贷款之外的资产扩张（如购汇、购债等）派生出了更多的存款。

因此，存差并不是衡量银行体系流动性状况的科学指标，尤其是随着银行资产逐步多元化，存差这一指标存在的问题也就更大，这也是取消存贷比考核的重要原因。同样，虽然商业银行缴纳的是“存款准备金”，但动用的并不是记在其资产负债表负债方的存款，而是将其资产方的超额准备金转为法定准备金，因此缴纳存款准备金并不会减少存款。

由于商业银行是通过扩张资产来创造货币从而为实体经济提供融资的，因此在将差别准备金动态调整机制升级为宏观审慎评估（MPA）后，将包含商业银行更多资产扩张行为的广义信贷（包括贷款、证券投资等）纳入宏观审慎管理，有助于更全面地对全社会融资条件进行逆周期调节，促进金融体系稳健运行。上述分析的基础都是银行体系的资产负债表及复式记账的研究方法。

资产负债表复式平衡、动态调整的特征还可以用来分析经济主体的行为变化。20世纪90年代后，日本经济出现严重衰退，陷入“失去的二十年”。对此的讨论很多。有经济学家提出了“资产负债表衰退”的概念，认为资产价格暴跌引发了资产负债表收缩，促使企业行为发生变化，由于资产价格大幅缩水导致债务负担急剧上升，企业不得不将主要精力集中在最大限度地降低负债而不是扩大投资上，进而形成需求收缩，导致恶性循环。

早在1930年代，美国经济学家费雪在研究“大萧条”时即提出了“债务-通缩”理论，而资产负债表分析则为理解这一机制提供了一个新的视角。值得注意的是，不同部门之间的资产负债表存在联动效应，一方的资产即可能是另一方的负债或所有者权益，这使得宏观调控部门可以通过改变自身资产负债表来帮助改善其他机构的资产负债状况，这也成为国际金融危机以来主要经济体央行实施非常规货币政策的重要渠道。

从人民银行资产负债表的变化，可以清晰地看到资产和负债平衡调整的特征。2014年之前的较长一段时间里我国面临国际收支大额双顺差，央行一方面大量购汇，另一方面相应进行对冲。由此外汇储备（资产方）持续增加，并对应准备金以及央票（负债方）的相应增长。2014年下半年以来情况出现了反向变化。一方面负债方的准备金逐步下降，同时资产方的外汇储备也相应减少。这表明要保持资产负债表的平衡，必然要两边同时调，资产负债表一边动，另一边也必然会动。

从资产负债表的视角看，降准意味着央行负债减少，平衡这种影响可有两种选择：一是增加其他负债，二是减少资产。在目前的宏观环境下，通过增发央票、扩大现金投放等来扩大负债并不具有可操作性。降准引起的负债减少需要通过资产方的调整来平衡。若频繁降准会大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

降准释放的流动性越多，本币贬值预期越强，就越是会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇，由此形成循环。因此，需要关注政策工具运用中可能产生的资产负债表效应，密切关注内外部形势的发展变化，保持货币金融环境中性适度，促进资产负债平衡和经济金融平稳运行。（完）