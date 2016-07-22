综述：人民币货币锚遭遇窘境 汇率市场化之路仍阻且长（更新版）

(增加点心债和离岸市场动态)

作者 张金栋

路透上海7月22日 - 中国监管层近日疑似在6.7元关口出手维稳，再度引发市场关注，当然维稳手段依旧是组合拳，和之前大致相似，意在缓和贬值预期，但此举料消耗一定的外储；虽说美指反弹持续性待考，但当前监管层仍是市场主要的交易对手，较容易形成一致预期，汇率市场化之路仍阻且长。

监管层在6.7元关口出手维稳，也凸显今年以来确定的“收盘价+一篮子汇率变动”的中间价形成机制面临一定的困难，货币锚存在问题的主因显然是因为人民币兑美元汇率弹性不足，而这也是人民币汇率(CFETS)指数不稳定的原因。

“美元/人民币连续第二天低于6.7关口，清晰表明中国有意要守住这一关口。而强劲的人民币中间价亦有助于向市场传达清晰的声音，那就是中国不想看到人民币贬值，至少目前是这样。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则认为。

就在上周三人民币兑美元收盘在6.6922元之后，市场就在猜测汇价何时会跌破6.7元关口；上周五美元指数.DXY反弹超过0.5%，根据定价规则，人民币中间价周一低开至6.6961元的逾五年半新低，中间价低开顺带将即期收盘价拉低至6.6987元。

到了夜盘时段汇价“不负众望”，很快就到6.7元关口，触及6.7030元的逾五年半新低；周二中间价继续低开，但即期市场收盘前汇价却被快速推升逾百点，并收在6.69元上方；而当天美指受强劲房屋数据推动而大涨0.52%，但人民币中间价周三不跌反涨，似乎和定价规则出现一定偏离，早盘即期市场也一度被推高至6.6780元的逾两周新高。

除了在即期市场上可以看到监管层的维稳痕迹，在掉期市场上，根据交易员分析，大行收紧部分美元流动性，压低长端掉期，缓和贬值预期。周三一年期美元掉期维持在600点下方运行，“完全具备投资价值”，这意味着这一年后人民币兑美元贬值空间不足1%。

近期大行维稳思路和5月底表现基本相似：大行通过掉期和拆借，从市场收走美元流动性，用于即期市场维稳，一方面也减少动用储备，同时也可以缓解市场贬值预期，稳定市场情绪，通过策略向外界表明监管层的态度--不会对人民币贬值坐视不管。

6月人民币受英国退欧以及美联储加息等预期影响，汇率贬值预期有所上升，监管层维稳的压力亦略有增加，当月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币，较4-5月上升近五成；综合近期监管维稳动作，可以预计，7月央行口径外汇占款可能仍存近千亿元人民币降幅，甚至更大。

受近期连续较好美国经济数据提振，美指创出四个月新高；联邦基金利率期货也显示，投资者现在预计联储年内升息的机率为50%。一个月前还不到20%。也就是说，如果美指转为强势，而监管层又不希望人民币继续贬值，那么只能不断向市场提供美元流动性，这势必造成储备的下降。

当然美联储加息剧本已经唱了多回，美指反弹持续性仍有待检验，监管层采取的措施意在控制贬值节奏，防范恐慌情绪蔓延，同时也为后续再度调整提供空间。由于市场并未现恐慌性购汇潮，中间价要重回1月中旬至春节前的僵持状态，似乎可能性也不大。

**货币锚没发挥应有作用**

作为全球第二大经济体的中国，二季度经济增速达到6.7%，应该说很少有国家能达到这样的增速，但人民币却成为今年亚洲主要货币中表现最弱的币种，而“收盘价+一篮子货币汇率变化”的汇率形成机制似乎没有起到应有的作用。

究其原因，主要还是人民币兑美元的弹性不足，使得贬值预期无法出清，在美指调整时，因为贬值预期的购汇需求压制，人民币兑美元呈现易跌难升走势，而在美指强势时更会加剧人民币贬值压力，增加监管层的维稳压力。

因此若由市场决定收盘价，则可能陷入螺旋下跌的循环中，例如今日收盘价下跌，则可能影响下一交易日中间价低开，并再次推低市场价，形成恶性循环。

为阻止这种循环持续，监管层本周开始有意推高官方收盘价的方式，来干预第二天的中间价开盘位置，由此影响市场成交区间，缓和这种贬值预期，当然这种非市场自主出清的方式得到的收盘价需要付出代价。

另外“一篮子汇率变化”部分其实可以看成是权重不同、币种不同的“美指”，或者将篮子货币看成是美指乘以一个系数得到的结果。因为按照中间价形成机制，通过回测对比可看出，货币篮子变动对中间价的影响基本上和美指的涨跌方向一致。在美指下跌时，篮子货币对人民币中间价形成提供上涨动力，反之亦然。

日期 CFETS指数涨跌 上日美指涨跌 上日收盘价涨跌 篮子货币影响点数（负值为上涨）

6/30/2016 -0.250% -0.495% 0.035% -152

7/1/2016 -0.145% 0.391% 0.047% 63

7/4/2016 -0.171% -0.514% -0.224% -110

7/5/2016 -0.244% 0.000% -0.081% -42

7/6/2016 -0.063% 0.541% -0.088% 162

7/7/2016 -0.182% -0.118% -0.306% -80

7/8/2016 0.000% 0.286% 0.105% 23

7/11/2016 -0.052% -0.027% -0.076% -38

7/12/2016 0.072% 0.279% 0.003% 71

7/13/2016 0.207% -0.135% 0.043% 41

7/14/2016 -0.065% -0.233% -0.108% -76

7/15/2016 -0.032% -0.144% 0.076% -66

7/18/2016 0.098% 0.524% 0.100% 157

7/19/2016 -0.024% -0.019% -0.273% -16

7/20/2016 0.307% 0.519% 0.141% 53

从这个角度看，如果美元指数偏强，从“一篮子货币汇率”变化角度看，人民币兑美元中间价也有低开的要求，因此如果此时又要求人民币保持稳定，又要执行中间价定价机制，可以动的，也比较直接的也只能从人民币兑美元“官方收盘价”下手了。

中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟撰文指出，“收盘价+篮子货币”是两种汇率形成机制，单独来看，两种机制都有其合理性，但是合在一起就会出现一些问题，...二者的反应速度也天差地别，篮子货币经常被收盘价牵引着往下走。

是否可以通过篮子货币的变动来影响人民币兑美元中间价呢？外汇交易中心公布的上半年人民币外汇即期月报统计显示，人民币兑美元的交易平均占比在96%以上，其他的币种的占比不足4%，所以实际上并不太可能实现。

如果人民币兑美元汇率弹性较高，那么理论上篮子货币应该是有涨有跌，最终篮子保持“一篮子货币汇率”这部分就可能起到正效应，但至少短期内还比较难以实现，从这个角度看，人民币汇率市场化程度仍有提高空间。

在此之前谈指数稳定，似乎还有些距离。可以预计，若美指偏强，而人民币兑美元保持基本稳定甚至较美指更强，则后续CFETS指数料震荡上行，走出和上半年截然相反走势；反之，若美指再度转弱，因为贬值预期难消，CFETS指数则有望继续下跌。

因为监管层基本没有对非美货币对人民币的中间价进行明显的调整，因此如果人民币兑美元波动较小，甚至和美指同向波动，就会加大非美货币兑人民币的涨跌幅，最终造成CFETS指数不稳定。周三CFETS指数大涨0.3%，原因不外乎于此。

根据路透测算，今年3月份以来CFETS指数涨跌超0.25%的交易日有11个，其中7个是因为美指与人民币兑美元同方向，4个是因为美指波动较大而人民币兑美元对美指的正向反应很小导致。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,921.6 49

交通银行 13,000.0 1

东方汇理 9,615.0 44

法巴 4,064.5 18

中行 3,199.9 4

渣打 2,646.0 18

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，尽管全球人民币业务持续增长，但加拿大元已经反超人民币，占全球支付货币份额的1.96%；人民币屈居第六位，份额为1.72%。

--消息人士指出，高盛计划在台湾发行5亿元人民币三年期宝岛债，满一年可开始赎回条件(NC1*1)以4.02%定价。

--按市值计中国第四大银行--中国银行发布2016年一季度离岸人民币指数（ORI）显示，当季中国银行ORI指数为1.26%，较2015年末下降0.04个百分点；人民币在离岸市场使用水平继续小幅回落。

--国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。(完)