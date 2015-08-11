中国央行：完善人民币兑美元汇率中间价报价 增强市场化程度和基准性

路透北京8月11日 - 中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

今日人民币兑美元中间价为6.2298元，在上日收盘汇率6.2097元的基础上出现约200个基点的贬值。

央行称，优化做市商报价有利于提高中间价形成的市场化程度，扩大市场汇率的实际运行空间。完善人民币汇率中间价报价后，市场需要一段时间的适应与磨合。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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