全球货币政策分化带来挑战 人民币不存在持续贬值基础--副行长（更新版）

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路透杭州3月1日 - 中国央行副行长陈雨露周二表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。

他在2016年中美央行高端对话上发言指出，目前，中国正处于供给侧改革引领下的新常态过程中，虽然有一些隐性失业，但就业市场整体上稳定，且第三产业、消费需求也逐步成为主体，这些结果将有利于经济实现更加可持续、更高质量的增长，也最终有利于全球经济再平衡。

“从全球价值链分工角度，人民币贬值政策难有效果...人民币贬值刺激出口的作用有限。”他称, 全球60%贸易属于中间品贸易，中国的中间品占全球30%，人民币贬值会提高中间品的价格，中间商的利润并没有增加。

陈雨露并指出，全球中间品贸易在全球商品贸易比重的上升导致人民币实际有效汇率升值幅度实际上被高估。BIS测算的人民币实际有效汇率至少被高估10%左右。如果人民币实际有效汇率远低于BIS测算，人民币自然没有大的贬值空间。因此，保持人民币对一篮子货币的基本稳定，加大参考一篮子货币的力度，是未来人民币汇率形成机制的主基调。

他谈到，近年来中国加快推进利率市场化，货币政策更加注重价格型调控，完善了公开市场操作机制。总体上，中国公开市场操作尚处于不断摸索和完善的阶段，

“建立公开市场每日操作常态化机制，不仅有利于提高中央银行流动性管理的精细化程度，有利于中央银行和金融机构及时应对金融市场波动对流动性造成的冲击，也有利于稳定市场流动性水平，为培育政策利率体系创造条件。”他补充道。

中国央行2月18日晚公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。以完善公开市场操作机制，提高公开市场操作的针对性和有效性。

**货币政策分化给全球经济复苏带来挑战**

陈雨露指出，随着世界各国经济联系的日益密切，中央银行之间的沟通与政策协调，已经成为有效实施货币政策、重建全球金融秩序的重要手段。但近年来有迹象表明，以经济政策协调为中心的全球合作有逐步弱化的可能。政策沟通和协调似乎不如人意。

他并表示，全球复苏弱于预期，而且逐步进入了低增长、低通胀、高风险的新状态。

同时，当前主要发达经济体货币政策分化明显，且分化造成的溢出效应和回溢效应日益突出，由于缺乏深入的研究探讨和有效的政策沟通协调，这种政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。

具体来看，溢出效应方面：第一，货币政策分化导致息差扩大，可能推动美元继续走强，使大部分新兴市场经济体面临“货币贬值和资本流出”的负反馈机制；第二，国际大宗商品价格大幅下跌并持续受到抑制，使大宗商品出口国国际收支不断恶化；第三，部分新兴市场经济体由于贬值引发输入型通胀，国内货币政策陷入两难；第四，经济增长前景看淡也将导致部分新兴经济体财政赤字恶化，债务负担不断加重。

另一方面，货币政策分化的溢出效应进一步引发的回溢效应也应该得到各国货币当局的足够重视。新兴市场经济体在一个强美元周期，如果无法稳妥解决去杠杆过程中货币错配、期限错配导致的风险暴露问题，有可能触发某些新兴经济体的金融动荡甚至区域性金融风险爆发，这又会通过跨资产、跨市场的传染，影响发达国家的金融市场。

“国际油价在强美元周期受到长期抑制，将引发部分发达国家金融机构能源信贷价值重估，这对发达经济体的金融稳定也有不利影响。”他说。

中国央行周一晚宣布，决定普降存款准备率0.5个百分点，为时隔四个月再度降准。央行称此次降准在于保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）