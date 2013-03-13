人行明确货币政策“中性” 敲响通胀警钟而慎言为城镇化放水

* M2增速目标较前两年下降，货币政策转“中性”

* 信贷与社会融资规模要保持平稳增长

* 通胀仍是首要关注重点

* 留任央行行长？媒体最关注

作者 张胜男/谢衡

路透北京3月13日 - 如果说中国央行行长周小川将灿烂的笑容留给了本届两会记者会的镁光灯，那么他对货币政策“中性”的明确表述，对高度警惕通胀的反复强调，以及对城镇化的模糊表态则将牵动未来一段时间金融市场的脉搏。

周小川周三在全国人大期间的央行新闻发布会上表示，要高度关注通货膨胀，高度重视以便能够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条捷径。央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

“这个13%是代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，我们不再是宽松的货币政策，”他表示，“（13%）如果与去年和前年实际实现的数字相比，应该是趋于更紧一点，这表明大家对于保持物价基本稳定的强调。”

中国国务院政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右。13%的广义货币供应量（M2）预期增长目标，是自“十一五”(2006-2010年)以来这一指标的最低目标值。

各界普遍关注是否会因为城镇化的推进而导致印钞机再次高速运转，导致货币超发。周小川表示，今年信贷和社会融资规模的增长都将保持平稳，信贷的增长要和GDP增长和CPI目标相匹配，也要给改革以及结构调整留有一定的空间。

“城镇化是中国下一个阶段经济发展的重要方面，怎么进行设计，要事先做好充分研究论证，画出蓝图，有顶层设计，在这种情况下就会使得城镇化的路子大体走得比较有把握，少出岔子，能够坚持下去，从而对中国经济做出更大的贡献。”他表示，

既要高度重视地方政府融资平台的风险，也要看到中国在城镇化进程中，有一些地方政府应该做的事但是没有合适的融资渠道。金融市场还应该考虑通过改革、通过引进新的金融工具、通过规则的制定和调整来使得一些有综合收益或者有社会效益的项目融资能够获得金融市场和金融服务的支持。

城镇化是今年中国“两会”最热的话题之一。在被寄予厚望拉动中国经济复苏的同时，也被指责可能成为又一次的“大跃进”。有市场测算城镇化10年需投资40万亿元，也有一种说法是将一个农业人口市民化需要10万元人民币的成本。

星展银行大中华区高级经济师梁兆基就称，尽管中国已经连续六个季度见证经济增长下滑，但在货币管制方面依然不能掉以轻心。虽然经济下行，但资产价格却在往上升，中期的通货膨胀风险在提高。中国利率应上升。

**高度重视保持物价稳定**

虽然中国央行的调控目标同时有四大调控目标--低通货膨胀、促进经济增长、促进就业和保持国际收支平衡，但周小川反复强调，最重视的还是第一个目标，保持物价稳定，即希望能够在较低通胀的前提下，实现经济的平稳增长。

“中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。”周小川称。

他并解释称，四个目标确实有时候相互之间会存在不一致，不能光为了实现一个目标，牺牲别的目标太多，这中间需要权衡。

中国统计局公布数据显示，受春节期间食品价格涨幅较大推动，中国2月CPI同比上涨3.2%，环比上涨1.1%，同比涨幅跳升至去年4月以来最高水平。不过随着季节性因素消失和天气回暖，预计3月起通胀将回落，上半年通胀压力依然比较低。

通胀问题不仅反映在物价也反映在资产价格上，对于大家广泛关注的“房价”问题，周小川指出，专门针对房地产的一些价格调整措施还会继续使用，有的还会继续加大一定力度，但这不是总量政策，而是结构性的信贷政策，可以通过这个来实现控制房价的目标。

但他亦称，货币政策更主要的是应对总需求，主要是根据像CPI这样的消费物价指数以及生产资料价格指数来调整货币政策。他并建议，不仅要关注CPI同比、还要留意环比。

安信证券最新报告就称，将1、2月份的CPI通胀合并，其水平和去年12月大致接近。考虑近期食品价格的趋势，通胀在短期压力不大。

**资本项目开放逐步为之**

当记者就人民币国际化进程提问时，周小川表示，人民币跨境使用，也有人用“人民币国际化”这个词，而央行的表述是“人民币在贸易和投资方面的跨境使用”。

他并解释称，特殊的机遇和窗口使人民币跨境使用得以较快发展。而逐步推进人民币资本项目可兑换是中国央行长期以来的发展方针，有没有发展机遇都会推进。有了人民币跨境使用的发展以后，它会推动资本项目可兑换的进程。

“不过总体来讲，因为资本项目可兑换也是一件非常复杂的事情，所以我们还是按逐步实现的提法来把握。”周小川称。

近年来，加快资本项目可兑换的呼声很高，但也有学者表示经常项目的开放已经够用，资本项目开放不必操之过急。

年初中国外汇管理局布署2013年工作时表示,要加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.

**是否留任，媒体最关注**

当一位香港记者问到周小川是否会继续留任央行行长时，引起全场媒体最大关注热情。并且当周小川忘记回答该问题时，在场媒体都自发的大声提醒。

周小川的回答是，“好像不应当由我回答。这都是有既定程序的。到目前为止，我自己并不清楚这件事。”

中国人民政治协商会议周一选举的新一届主席和副主席等领导层结果显示，俞正声当选政协第十二届全国委员会主席，陈元和周小川等人当选为副主席。

而稍早路透援引消息人士称，已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席，同时继续留任中国央行行长一职。

“不管我本人是否连任，所谓实践检验真理、实践检验政策，...如果评价好的话，我相信不管是谁当中央银行行长，这些政策都会保持连续性和稳定性。同时坦白的说，我也经常有做错的地方，也有做得不准的地方。这些地方该修正的要修正，总的来讲，对的政策肯定要保持连续性、稳定性。”他表示。(完)

(审校 黄凯)

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