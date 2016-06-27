中国央行否认将开始恢复银行利率管制的媒体报导

路透北京6月27日 - 中国人民银行周一否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的外媒报导，称有关报导歪曲事实，误导舆论。

央行没有明确报导出处，但援引报导称“重启银行利率管制是改革的倒退”。

央行指出，“有关报导歪曲事实，误导舆论。我们对这种违背新闻职业操守、不负责任的行为表示谴责，并保留通过法律途径追究相关责任的权利。”

央行表示，据了解，相关报导主要针对5月末北京地区市场利率定价自律机制就银行存贷款定价进行的自主协商，此举旨在维护市场的公平竞争秩序，防止非理性定价，并非央行恢复利率管制。

央行在声明中指出，“近年来，我国的利率市场化改革加快推进，存贷款利率上下限已经取消，利率管制已经放开。中国人民银行始终坚持市场化改革方向，健全市场化利率形成和传导机制，发挥行业自律的激励约束作用，引导和鼓励金融机构自主合理定价，维护公平的市场竞争秩序。”(完)