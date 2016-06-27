中国央行否认将开始恢复银行利率管制的媒体报导

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月27日 - 中国人民银行周一否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的外媒报导，称有关报导歪曲事实，误导舆论。
央行没有明确报导出处，但援引报导称“重启银行利率管制是改革的倒退”。
央行指出，“有关报导歪曲事实，误导舆论。我们对这种违背新闻职业操守、不负责任的行为表示谴责，并保留通过法律途径追究相关责任的权利。”
央行表示，据了解，相关报导主要针对5月末北京地区市场利率定价自律机制就银行存贷款定价进行的自主协商，此举旨在维护市场的公平竞争秩序，防止非理性定价，并非央行恢复利率管制。
央行在声明中指出，“近年来，我国的利率市场化改革加快推进，存贷款利率上下限已经取消，利率管制已经放开。中国人民银行始终坚持市场化改革方向，健全市场化利率形成和传导机制，发挥行业自律的激励约束作用，引导和鼓励金融机构自主合理定价，维护公平的市场竞争秩序。”(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。