中国央行重申将继续实施稳健的货币政策 防范系统性金融风险

路透北京5月6日 - 中国人民银行(PBOC)周五重申，将继续实施稳健的货币政策，采取综合措施防范和化解金融风险。

中国人民银行在其第一季货币政策执行报告中称，中国经济仍存在下行压力，将为结构调整营造适宜的货币金融环境。

央行表示，“总体看，稳健货币政策取得了较好效果，保持了流动性合理适度，促进了实际利率基本稳定。”

但央行也指出，“当前全球经济增长仍较为疲弱，一些经济体增长势头有所放缓，不确定、不稳定因素依然较多。”

央行称，将主动适应经济发展新常态，保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理。

央行在报告中提及的措施包括，“综合运用公开市场操作、中期借贷便利、普降金融机构存款准备金率等多种工具调节银行体系流动性，保持流动性合理充裕；建立公开市场每日操作常态化机制，加强对货币市场利率的引导和调节，注重维护短期利率平稳，适时下调中期借贷便利利率，探索常备借贷便利利率发挥利率走廊上限作用，充分运用价格杠杆稳定市场预期，引导融资成本下行；以及扩大信贷资产质押再贷款和央行内部评级试点等。”(完)