民众广州集会声援《南方周末》

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透广州1月7日(记者 James Pomfret) - 《南方周末》众多支持者周一在报社办公楼外举行示威活动，抗议新闻审查，并呼吁广东省宣传部长庹震辞职。
《南方周末》是中国持最开放立场的报纸之一。
眼下，中国官方与民间围绕新闻自由的争论升级。此事或许也是对习近平改革承诺的考验。
上周，《南方周末》记者批评官员删改该报呼吁实行宪政的新年献词。
警方允许此次示威活动举行，表明广东政府希望谨慎对待公众对新闻审查的愤怒情绪。
一名非政府组织的工作人员对路透表示：“南方报业是中国相对愿意说真话的媒体，所以我们现在需要为它的勇气挺身而出，支持它。”
“我们希望借此争取中国的新闻自由。今天参加的人数表明有越来越多的中国人有了公民意识。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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