《南方周末》最新一期正常出版

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透广州1月10日(记者 James Pomfret) - 《南方周末》最新一期报纸周四如往常一样出现在北京和上海的报摊，但在该报所在地广州却未见踪影。
《南方周末》一些记者周一罢工，抗议严厉的新闻审查制度。该报被视为中国媒体界一座以独立和深度报道闻名的灯塔。
经过记者和地方官员的对话、以及民众在《南方周末》总部外的抗议后，双方周三似乎达成了协议。
《南方周末》每周四出版，但在广州至少六家通常售卖该报的书报摊未见最新一期报纸，在北京的发行似乎正常，本期封面故事是关于河南兰考一家孤儿院火灾事故的报道。
一家位于《南方周末》总部附近的报摊业主说：“今天报纸不来了。我不知道为什么今天没有送过来。”
在上海买到的《南方周末》，则有两个版没了踪影，一个版块是关于土地复垦新规，另一个版块则报道了改革的变化。
当被问及该报为何在广州未照常发行时，其发行部一名姓周（音译）的女士表示：“今天的报纸正常出版，但可能还没送到书报摊，这也正常。今天应该可以买到。”
她表示，对《南方周末》在部分城市发行的报纸是否有版面缺失并不知情，也不知道其中的原由。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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