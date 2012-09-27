中国降息或降准决策将取决於海外环境是否恶化--货币政策委员

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案

路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。