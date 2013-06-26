中国央行表态提振多数亚股反弹 但沪市仍扩大跌幅

* MSCI明晟日本以外亚太地区股指反弹，但仍超卖

* 中国央行安抚市场，表态将提供流动性

* 沪市仍未摆脱信贷担忧影响

* 美国数据支持经济复苏观点、及美联储缩减刺激政策计划

* 美元走强重创贵金属

路透东京6月26日 - 多数亚洲股市周三逆转持续四天的跌势上涨，投资者从美国数据及中国央行的表态中获得宽慰。美国数据支持了经济复苏的看法，中国央行则表示如有必要将向银行业提供资金。

但有关信贷紧张和贷款增长放缓的担忧仍在推动对上证中资银行股的抛盘。尽管中国短期拆借利率连续第四日下滑，但仍处于高位。

全球股市周二上扬，此前美国公布的制造业、楼市和消费者信心等经济数据乐观。

美国数据好转推升美元，以美元计价而普遍偏空的大宗商品中，贵金属遭受的打击最严重。

“正值市场超卖非常严重之时...美国不断公布出乐观数据，”Macquarie Private Wealth的部门主管Martin Lakos称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.4%，周二曾跌至11个月低点；澳洲、香港和东南亚股市周三也均走升。

不过相对强弱指标(RSI)处于疲弱的25.6，显示在新兴市场经过一个月来的下跌后，投资人对泛亚洲股市的信心仍极不稳。

但日股日经指数.N225回吐盘初涨幅，早盘收市时下跌近1%，上海股市.CSI300.SSEC再度转弱，跌幅扩大至逾1%。

上海指标股指周二一度挫跌将近7%，至2009年1月以来最低。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

中国短期现金利率上周跳升至纪录高位，此前中国央行允许货币市场融资收紧以打压“影子银行”体系，引发市场对流动性吃紧或将阻碍该国经济增长的担忧。

“显然，中国央行已微调政策以缓解流动性吃紧，”澳新银行分析师在研究报告中称。

“我们认为央行与市场沟通是一个正面的举动。由于央行清楚表明已经且将继续向某些银行提供流动性支持，市场信心将明显得到改善。”

欲浏览美联储暗示削减刺激计划以来资产回报相关图表，请点击：(link.reuters.com/wej98t)

**美元走坚**

经济数据显示，美国5月企业支出强劲增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，美国经济似乎正取得动能。

“总体数据与美联储认为美国经济正在温和改善的评估相一致，特别是过去两周以来，美国经济数据大多优于预期，”DailyFX分析师Christopher Vecchio说。

美联储上周宣布逐步结束刺激措施的计划之后，全球市场掀起一股卖压。美联储称如果经济如其所预料的持续改善，将在今年稍晚开始降低每月购债规模。

美元兑日圆持稳在约97.79，美元指数.DXY也持稳回升，朝周一所及的三周高位82.841迈进。

美国原油期货下跌0.3%至每桶95.08美元，布兰特原油小跌0.1%至101.17美元。

“新兴市场货币下滑导致以美元计价的大宗商品价格更加昂贵，引发商品市场资金外逃，商品市场资金外流的情况已有一段时间了，”Astmax Investments商品基金经理人Tetsu Emori。

现货金下跌2.3%，挫至约三年低点每盎司1,247.24美元，拖累现货银下跌超过4%至18.77美元，创2010年8月以来最低水平。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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