银行应把握好信贷等资产投放进度--人行报告

路透北京8月2日 - 中国央行2013年第二季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中表示，中国商业银行应合理安排资产负债总量和期限结构，把握好信贷等资产投放进度，提高负债的多元化和稳定程度，减少存款“冲时点”行为，加强同业业务期限错配风险防范。

央行称，商业银行应进一步加强自身流动性和资产负债管理，使经营行为与稳健货币政策和支持经济结构调整的要求相一致，包括提高流动性管理的主动性，进一步提高流动性管理的精细化程度和专业化水平，保持合理的超额备付以满足各种资金需求，保证正常支付结算。注重通过激活货币信贷存量支持实体经济发展。

以下是第二季度货币政策执行报告中，题为“巴塞尔银行委员会流动性管理新规”的专栏进行的相关分析：

一、国际上关于流动性管理的新规则和新进展

国际金融危机暴露了银行流动性管理的重大缺陷，凸显了流动性对金融市场及银行体系正常运转的重要性。为加强流动性风险管理，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2010 年12 月发布《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，提出建立全球性的流动性风险管理框架，并引入两个定量监管指标，流动性覆盖比率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR），以增强银行体系应对流动性冲击的能力。

LCR 与NSFR 是两个相互独立但又互为补充的指标。2010 年以来，BCBS 持续对LCR与NSFR 进行定量测算和校准，并于2013 年1 月发布《流动性覆盖比率与流动性风险监测工具》，确定了LCR 监管的最终版本，NSFR 指标仍在校准过程中。LCR 为优质流动性资产与未来30 日现金净流出量的比率，反映压力状态下银行短期流动性状况，般要求大于或等于100%。优质流动性资产包括现金、在压力情况下可以提取的存放央行的准备金、高质量债券等无变现障碍的资产储备，分为一级资产和二级资产，其中二级资产占比最高不得超过40%，且应当在当前市场价值上进行至少15%的扣减。现金净流出量定义为在压力状态下未来30日内预期现金流出总量减去预期现金流入总量，其中现金流入总量最高不能超过现金流出总量的75%。

设置LCR 的目的是提高银行应对短期流动性风险的弹性，增强银行部门应对不同来源的金融和经济冲击的能力。BCBS 要求LCR 监管框架自2015 年生效，达到60%即算合格，以后逐年提高10%，至2019 年1 月1 日完全达标（即达到100%）。BCBS 以2011 年底数据定量测算结果显示，全球银行业LCR 平均水平为127%。

NSFR 为可用稳定资金来源与业务所需稳定资金的比率，反映银行中长期流动性状况，一般要求大于100%。可用稳定资金是指在持续存在的压力情景下，在1 年内能够保证稳定的权益类和负债类资金来源，业务所需的稳定资金主要是指银行资产类业务所需要的长期资金。设置NSFR 的目的是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖短期批发性融资，鼓励银行对表内外资产的流动性风险进行充分评估，引导银行通过结构调整减少期限错配，增加长期稳定资金来源，提高中长期抗风险的能力。NSFR 原计划于2018 年生效。但由于目前指标的校准工作尚未完成，生效日期也可能随之调整。

二、国内金融机构流动性管理的现状、问题及改进方向

目前，中国商业银行已初步建立了流动性风险管理体系，设立了一些流动性风险监测指标，包括流动性比率、超额准备金率等。有关LCR 实施的具体方案相关部门也在研究制定之中。近年来，随着银行经营环境、业务模式、资金来源等变化，商业银行流动性风险管理面临的挑战日趋增大，其在流动性管理方面存在的一些问题也相应显现。

2013 年6 月份，货币市场利率出现短期上行和波动，这既是受外汇市场变化、节日现金投放、补缴准备金、税收清缴、一些监管政策放大资金需求等多种因素叠加影响，也反映出商业银行在流动性风险控制和资产负债管理方面存在一定不足。

一是流动性与盈利性等经营指标的平衡性有待加强。出于提高资金使用效率、实现利润目标的考虑，商业银行通过扩张贷款等增加盈利的冲动较强，在权衡流动性、安全性、盈利性三者关系时，容易轻视流动性风险。二是信贷资产配置结构和投放进度的平稳性有待提高。商业银行“早投放、早收益”的行为惯性仍然存在，预期政策可能变动时，倾向于先投放贷款抢占份额，如遇考核和信息披露的重要时点，冲高贷款的动机则更加强烈。这在市场流动性发生波动的情况下，容易受到冲击。

三是负债管理的多元化和稳定性有待增强。同业业务是商业银行管理流动性、提高资金效率和增加收益的重要渠道，也是开展差异化经营的重要方面，对推动金融市场发展和金融产品创新具有积极意义。但在前期流动性较为宽松、货币市场短端利率保持较低水平的情况下，一些商业银行利用同业业务规避监管，对同业等短期批发性融资过于依赖，“短融长放”的业务扩张较快，这在流动性出现波动时脆弱性凸显。

商业银行应进一步加强自身流动性和资产负债管理，使经营行为与稳健货币政策和支持经济结构调整的要求相一致。一是要提高流动性管理的主动性，跟踪研究国际上关于流动性管理分析框架和监测工具的进展情况，在内部考评、系统建设、压力测试等方面提早准备。二是加强分析宏观政策调整和金融市场变化对流动性的影响，做好流动性安排。

三是要进一步提高流动性管理的精细化程度和专业化水平，保持合理的超额备付以满足各种资金需求，保证正常支付结算。四是要按照宏观审慎要求，合理安排资产负债总量和期限结构，把握好信贷等资产投放进度，提高负债的多元化和稳定程度，减少存款“冲时点”行为，加强同业业务期限错配风险防范。五是注重通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，按照“盘活存量、优化增量”的要求，调整优化信贷结构。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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